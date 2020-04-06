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Масковий режим і пересування по парам: почали діяти нові обмеження

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 06:45
Масковий режим і пересування по парам: почали діяти нові обмеження
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кабмін посилив карантинний режим із 6 квітня

З понеділка в Україні істотно посилені обмеження карантину через коронавірус. На вулицю не можна виходити без документів, а в громадських місцях запроваджено "масковий режим". Детально про нові правила карантину і список всіх заборон - в матеріалі РБК-Україна.

Кабмін посилив карантин із 6 квітня

Для боротьби з поширенням коронавіруса уряд запровадив ряд додаткових обмежень, які будуть діяти в Україні з 6 квітня і до закінчення карантину.

У постанові Кабміну №255 від 2 квітня позначений список обмежувальних заходів на час карантинного режиму. Основні заборони:

  • знаходження в громадських місцях без засобів індивідуального захисту (маска, респіратор, в т.ч. виготовлені самостійно);
  • переміщення по вулиці групою більше 2-х осіб, за винятком супроводу дітей або службової необхідності;
  • особам до 14 років заборонено перебувати в громадських місцях без супроводу батьків, опікунів або повнолітніх родичів;
  • перебування на вулиці без документів, що засвідчують особу;
  • відвідування спортивних і дитячих майданчиків;
  • відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових, прибережних зон, за винятком необхідності вигулу домашніх тварин однією людиною;
  • відвідування установ паліативної допомоги, органів соцзахисту населення;
  • відвідування навчальних закладів;
  • проведення будь-яких масових заходів (культурних, спортивних, релігійних, громадських), за винятком заходів для забезпечення роботи органів влади.

Хто повинен знаходитися на самоізоляції: перелік осіб

Уряд визначив коло громадян, які мають дотримуватися умов ізоляції під час карантину, в зв'язку з підвищеною небезпекою поширення коронавіруса.

На самоізоляції необхідно перебувати контактним особам людини, з підтвердженим діагнозом Covid-19; особам з підозрою на коронавірус, або інфікованим з легкою формою захворювання, які не потребують госпіталізації.

Крім того, уряд наказав дотримуватися режиму самоізоляції всім пенсіонерам старшим за 60 років, крім осіб, які беруть участь у запобіганні епідемії або забезпечують роботу об'єктів критичної інфраструктури.

Громадяни, які потребують самоізоляції, повинні надати контактні дані, інформацію про місце перебування і повідомити про можливість надання догляду за ними на період ізоляції.

Всі ці відомості вносяться до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Дані можна також надати самостійно через спеціальний мобільний додаток.

Особам, які заявили про неможливість забезпечення турботи про них на період самоізоляції, дозволяється відвідування магазинів і аптек, які знаходяться на відстані не більше 2 км, за умови використання засобів індивідуального захисту.

Згідно з постановою Кабміну, одиноким громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які перебувають на самоізоляції, має бути наданий необхідний супровід від органів соцзахисту.

Обов'язкова обсервація для прибуваючих в Україну

Всі громадяни, які повертаються з-за кордону (в т.ч. прибувають з ОРДЛО і Криму) зобов'язані пройти обсервацію протягом 2-х тижнів в місці, визначеному органами влади.

Крім того, обсервації підлягають особи, які двічі порушили умови самоізоляції.

Вимога про необхідність обсервації не поширюється на дипломатів, представників міжнародних організацій, водіїв вантажних авто, членів авіаційних і морських екіпажів, в разі відсутності у них підозри на інфікування Covid-19.

За недотримання режимів обсервації і самоізоляції передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу або кримінальна відповідальність.

Транспортні обмеження

Перевезення в громадському транспорті під час карантину будуть здійснюватися для працівників медичних установ, закладів торгівлі, аптек, співробітників підприємств критичної інфраструктури, важливих держустанов.

Число пасажирів в салоні транспорту не повинне перевищувати кількість місць для сидіння, при цьому всі мають бути в масках.

З 6 квітня Кабмін ухвалив ввести особливий режим в'їзду і виїзду на територію областей з установкою пропускних пунктів. На них буде проводитися температурний скринінг всіх водіїв і пасажирів транспортних засобів.

У разі погіршення ситуації з поширенням коронавірусу, місцеві органи влади наділяються повноваженнями обмежувати сполучення між областями.

На час карантину зберігається заборона на роботу метрополітенів, залізничні перевезення, міжміське автобусне сполучення.

Робота закладів торгівлі та послуг

В Україні продовжує діяти обмеження на роботу розважальних і торговельних центрів, фітнес-клубів, салонів краси, масажу, перукарень, культурних закладів, кінотеатрів.

Ресторани, бари, кафе та інші заклади громадського харчування можуть працювати без прийому відвідувачів. Допускається організація адресної доставки продукції при наявності у всіх співробітників засобів індивідуального захисту і дотримання протиепідемічних заходів.

Дозволяється здійснення торгівлі наступними категоріями товарів: продукти, засоби гігієни, паливо, ліки та медичне обладнання, корми та препарати для тварин, сільгосптехніка, насіння, пестициди, засоби зв'язку, ноутбуки, планшети.

При цьому заклади мають дотримуватися умов про знаходження 1 людини на площі 10 кв.м., персонал і всі відвідувачі повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту.

Під час карантину також продовжують працювати фінансові установи, заклади медичної практики, ветлікарні, заправки, СТО, поштові служби, сервісні служби з підключення телефонного та інтернет-зв'язку, майстерні з ремонту комп'ютерної та побутової техніки, телефонів. Обов'язкове дотримання протиепідемічних заходів та наявність засобів індивідуального захисту у співробітників і відвідувачів цих закладів.

Варто відзначити, що в Кабміні допускають ослаблення карантину наприкінці квітня. Однак це можливо лише за умови зниження динаміки захворюваності.

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