Масковий режим і пересування по парам: почали діяти нові обмеження

Кабмін посилив карантинний режим із 6 квітня
З понеділка в Україні істотно посилені обмеження карантину через коронавірус. На вулицю не можна виходити без документів, а в громадських місцях запроваджено "масковий режим". Детально про нові правила карантину і список всіх заборон - в матеріалі РБК-Україна.
Кабмін посилив карантин із 6 квітня
Для боротьби з поширенням коронавіруса уряд запровадив ряд додаткових обмежень, які будуть діяти в Україні з 6 квітня і до закінчення карантину.
У постанові Кабміну №255 від 2 квітня позначений список обмежувальних заходів на час карантинного режиму. Основні заборони:
Хто повинен знаходитися на самоізоляції: перелік осіб
Уряд визначив коло громадян, які мають дотримуватися умов ізоляції під час карантину, в зв'язку з підвищеною небезпекою поширення коронавіруса.
На самоізоляції необхідно перебувати контактним особам людини, з підтвердженим діагнозом Covid-19; особам з підозрою на коронавірус, або інфікованим з легкою формою захворювання, які не потребують госпіталізації.
Крім того, уряд наказав дотримуватися режиму самоізоляції всім пенсіонерам старшим за 60 років, крім осіб, які беруть участь у запобіганні епідемії або забезпечують роботу об'єктів критичної інфраструктури.
Громадяни, які потребують самоізоляції, повинні надати контактні дані, інформацію про місце перебування і повідомити про можливість надання догляду за ними на період ізоляції.
Всі ці відомості вносяться до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Дані можна також надати самостійно через спеціальний мобільний додаток.
Особам, які заявили про неможливість забезпечення турботи про них на період самоізоляції, дозволяється відвідування магазинів і аптек, які знаходяться на відстані не більше 2 км, за умови використання засобів індивідуального захисту.
Згідно з постановою Кабміну, одиноким громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які перебувають на самоізоляції, має бути наданий необхідний супровід від органів соцзахисту.
Обов'язкова обсервація для прибуваючих в Україну
Всі громадяни, які повертаються з-за кордону (в т.ч. прибувають з ОРДЛО і Криму) зобов'язані пройти обсервацію протягом 2-х тижнів в місці, визначеному органами влади.
Крім того, обсервації підлягають особи, які двічі порушили умови самоізоляції.
Вимога про необхідність обсервації не поширюється на дипломатів, представників міжнародних організацій, водіїв вантажних авто, членів авіаційних і морських екіпажів, в разі відсутності у них підозри на інфікування Covid-19.
За недотримання режимів обсервації і самоізоляції передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу або кримінальна відповідальність.
Транспортні обмеження
Перевезення в громадському транспорті під час карантину будуть здійснюватися для працівників медичних установ, закладів торгівлі, аптек, співробітників підприємств критичної інфраструктури, важливих держустанов.
Число пасажирів в салоні транспорту не повинне перевищувати кількість місць для сидіння, при цьому всі мають бути в масках.
З 6 квітня Кабмін ухвалив ввести особливий режим в'їзду і виїзду на територію областей з установкою пропускних пунктів. На них буде проводитися температурний скринінг всіх водіїв і пасажирів транспортних засобів.
У разі погіршення ситуації з поширенням коронавірусу, місцеві органи влади наділяються повноваженнями обмежувати сполучення між областями.
На час карантину зберігається заборона на роботу метрополітенів, залізничні перевезення, міжміське автобусне сполучення.
Робота закладів торгівлі та послуг
В Україні продовжує діяти обмеження на роботу розважальних і торговельних центрів, фітнес-клубів, салонів краси, масажу, перукарень, культурних закладів, кінотеатрів.
Ресторани, бари, кафе та інші заклади громадського харчування можуть працювати без прийому відвідувачів. Допускається організація адресної доставки продукції при наявності у всіх співробітників засобів індивідуального захисту і дотримання протиепідемічних заходів.
Дозволяється здійснення торгівлі наступними категоріями товарів: продукти, засоби гігієни, паливо, ліки та медичне обладнання, корми та препарати для тварин, сільгосптехніка, насіння, пестициди, засоби зв'язку, ноутбуки, планшети.
При цьому заклади мають дотримуватися умов про знаходження 1 людини на площі 10 кв.м., персонал і всі відвідувачі повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту.
Під час карантину також продовжують працювати фінансові установи, заклади медичної практики, ветлікарні, заправки, СТО, поштові служби, сервісні служби з підключення телефонного та інтернет-зв'язку, майстерні з ремонту комп'ютерної та побутової техніки, телефонів. Обов'язкове дотримання протиепідемічних заходів та наявність засобів індивідуального захисту у співробітників і відвідувачів цих закладів.
Варто відзначити, що в Кабміні допускають ослаблення карантину наприкінці квітня. Однак це можливо лише за умови зниження динаміки захворюваності.