В Закарпатской области заразились коронавирусом два медработника

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Заразился врач и медсестра пульмонологического отделения Ужгородской городской клинической больницы

В Закарпатской области подтверждены 38 случаев COVID-19, в том числе у одного врача и медсестры. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Как отмечается, заразился врач и медсестра пульмонологического отделения Ужгородской городской клинической больницы. Накануне образцы биоматериалов на ПЦР-исследования взяли у 17 медицинских работников, контактировавших с больными COVID-19 ужгородцами.

Также от коронавируса в области умерли два человека.

Напомним, замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Александровской клинической больнице Киева умер первый пациент с диагнозом коронавирусная болезнь.

Отметим, в Украине по состоянию на утро вторника, 7 апреля, лабораторно подтверждено 1462 случаев заражения коронавирусом.

РБК-Украина писало, что с понедельника, 6 апреля, в Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса. На улицу нельзя выходить без документов, а в общественных местах введен "масочный режим".