У Запоріжжі підтвердили ще 6 випадків коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Захворіла сім'я з Хортинского району

У Запоріжжі 9 квітня підтвердили ще 6 випадків захворювання коронавірусом. Про це повідомили в штабі по боротьбі з поширенням коронавірусу в Запоріжжі.

Повідомляється, що захворіла сім'я з Хортинского району міста. На даний момент в місті вживаються заходи щодо недопущення поширення вірусу.

"У Запоріжжі підтверджені ще 6 випадків захворювання коронавірусом. Серед інфікованих - сім'я жителів Хортицького району. Деталі повідомимо пізніше", - повідомили в штабі.

Раніше РБК-Україна писало, що у Мелітополі Запорізької області обмежили в'їзд у місто у зв'язку з поширенням коронавірусу. Зокрема, на виїздах і в'їздах в місто почали роботу 5 контрольно-пропускних пунктів. Інші виїзди і в'їзди перекриті.

Зазначимо, станом на ранок 9 квітня в Запорізькій області було зафіксовано 47 випадків коронавірусу. При цьому у всій Україні кількість хворих склала 1892 людини, з них 224 інфікування було підтверджено за минулу добу. Померли в Україні від коронавіруса 57 осіб, з них 5 - за 8 квітня.