У Львівській області стався землетрус

Ілюстративне фото (statik4.msc-csem,org)

Інформації про жертв та постраждалих немає

У Львівській області в селі Станіславчик стався землетрус магнітудою 2 бали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Повідомляється, що землетрус був невідчутним і з населених пунктів інформація не поступала.

"За шкалою інтенсивності MSK-64 - невідчутний землетрус - від 0-2 бали. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей; струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Албанії стався сильний землетрус. В результаті землетрусу магнітудою 6,4 поблизу міста Дуррес зруйнувалися кілька будівель. Згодом було ще два землетруси в цій країні. За останніми даними загинули 48 людей.

РБК-Україна писало, що у Франції в понеділок, 11 листопада, відбувся сильний землетрус, в результаті якого як мінімум троє осіб отримали незначні пошкодження.

Раніше РБК-Україна писало, що в Ірані в п'ятницю, 8 листопада, стався землетрус магнітудою 5,8. В результаті чотири людини загинули, ще 70 отримали поранення.

Також РБК-Україна писало, що на південному заході Китаю в Гуансі-Чжуанському автономному районі стався землетрус магнітудою 5,2. Одна людина в результаті загинула.