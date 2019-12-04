ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львівській області стався землетрус

Новини » Надзвичайні події     04.12.2019 - 11:53
У Львівській області стався землетрус
Ілюстративне фото (statik4.msc-csem,org)

Інформації про жертв та постраждалих немає

У Львівській області в селі Станіславчик стався землетрус магнітудою 2 бали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Повідомляється, що землетрус був невідчутним і з населених пунктів інформація не поступала.

"За шкалою інтенсивності MSK-64 - невідчутний землетрус - від 0-2 бали. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей; струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Албанії стався сильний землетрус. В результаті землетрусу магнітудою 6,4 поблизу міста Дуррес зруйнувалися кілька будівель. Згодом було ще два землетруси в цій країні. За останніми даними загинули 48 людей.

РБК-Україна писало, що у Франції в понеділок, 11 листопада, відбувся сильний землетрус, в результаті якого як мінімум троє осіб отримали незначні пошкодження.

Раніше РБК-Україна писало, що в Ірані в п'ятницю, 8 листопада, стався землетрус магнітудою 5,8. В результаті чотири людини загинули, ще 70 отримали поранення.

Також РБК-Україна писало, що на південному заході Китаю в Гуансі-Чжуанському автономному районі стався землетрус магнітудою 5,2. Одна людина в результаті загинула.

У Казахстані стався потужний землетрус В Албанії завершили пошукову операцію після землетрусів
Новини України ЛьвівЛьвовская областьземлетрус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся