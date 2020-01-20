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В Індонезії стався новий потужний землетрус

Новини » Надзвичайні події     20.01.2020 - 10:51
В Індонезії стався новий потужний землетрус
Ілюстративне фото (GettyImages)

Попередження про цунамі не надходило

В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,6. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Orissa Post.

Зазначається, що попередження про цунамі не надходило.

"Землетрус силою 6,6 бала за шкалою Ріхтера стався в індонезійській провінції Північний Сулавесі", - йдеться в повідомленні.

Землетрус стався о 23:58 в неділю з епіцентром в 64 км на північний захід від району Болаанг Монгондоу Селатан.

Нагадаємо, до цього землетрус в Індонезії відбувся 7 січня. Його сила склала 6,2. Епіцентр землетрусу розташовувався за 315 км до південно-заходу від міста Медан (адміністративного центру провінції Північна Суматра). Осередок залягав на глибині 30 км.

Крім того, повідомлялось, що в індонезійській провінції Південна Суматра повністю пішли під воду два незаселених острови через глобальне потепління. Ці острови були незаселеними. Острів Бетет були частиною національного парку Бербак-Сембіланг.

Також є ймовірність зникнення ще чотири острови, що входять до складу цієї провінції. Зокрема, острів Бурунг вже знаходиться на нульовій позначці. Острови Калонг і Салах Нама - приблизно на рівні двох метрів над поверхнею води, острів Крамат - близько 3 м над водою.

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