В Тихому океані стався сильний землетрус

Ілюстративне фото (statik4.msc-csem.org)

Поштовхи відчувалися в Ракіракі, Тавуа та Ба

Поблизу узбережжя островів Фіджі в південно-західній частині Тихого океану стався землетрус магнітудою 5,4. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на fijivillage.com.

Зазначається, що землетрус стався на глибині 10 км. Поштовхи відчувалися в Ракіракі, Тавуа та Ба. Інформація про постраждалих або будь-які пошкодження не надходила.

"Сьогодні о 00.57 (за місцевим часом, - ред.) стався землетрус магнітудою 5,4 в 187 км на північний захід від Суви", - йдеться у повідомленні.

Також не оголошувалося попередження про загрозу цунамі.

До цього стався землетрус в Індонезії. Його сила склала 6,2. Епіцентр землетрусу розташовувався за 315 км до південно-заходу від міста Медан (адміністративного центру провінції Північна Суматра). Осередок залягав на глибині 30 км.

Нагадаємо, в індонезійській провінції Південна Суматра повністю пішли під воду два незаселених острови через глобальне потепління. Острів Бетет були частиною національного парку Бербак-Сембіланг.

Також є ймовірність зникнення ще чотири острови, що входять до складу цієї провінції. Зокрема, острів Бурунг вже знаходиться на нульовій позначці. Острови Калонг і Салах Нама - приблизно на рівні двох метрів над поверхнею води, острів Крамат - близько 3 м над водою.