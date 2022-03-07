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На Закарпатті спіймали чергового диверсанта з ФСБ: збирав інформацію і готував фейки

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Понеділок 07 березня 2022 20:36
На Закарпатті спіймали чергового диверсанта з ФСБ: збирав інформацію і готував фейки Фото: на Закарпатті спіймали агента ФСБ РФ (politros com)
Автор: Анна Шиканова

На Закарпатті співробітники правоохоронних органів викрили ще одного диверсанта-агента ФСБ. Також була затримана і його співмешканка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Повідомляється, що був викритий агент ФСБ РФ і його співмешканка. Вони взяті під варту без права внесення застави.

За даними слідства, підозрюваний як агент ФСБ РФ отримав завдання зі збору і передачі ворогові інформації про суспільно-політичні та економічні процеси в Україні.

А після початку активного наступу російських військ в Україну, громадянин РФ повинен був підготувати низку фейкових публікацій у ЗМІ для тиражування закликів до "вигнання націоналістичних угруповань заради порятунку великих міст".

А також для критики тих, хто, рятуючись від війни, евакуює свої сім'ї в інші регіони України або за кордон. Для отримання матеріальної вигоди за виконання завдань ворога співмешканка агента ФСБ надала свої банківські рахунки.

Також вказується, що диверсантів затримали в одному з населених пунктів Мукачівського району. Наразі проводиться досудове розслідування.

Підозрюваним повідомлення підозра в діях, які вчинений з метою захоплення державної влади.

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