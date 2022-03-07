"Коридор у пекло". Розвідка назвала справжні цілі "гуманітарних коридорів" окупантів

Українська розвідка заявила, що справжніми цілями "гуманітарних коридорів" є ротація особового складу, вивезення тіл та поранених, формування "живого щита" з мирних українців. До того ж окупанти планували вивезти українців з прикордонних областей на територію РФ та Білорусі

Про це йдеться в заяві ГУР Міністерства оборони України

"Зранку 7 березня окупанти оголосили про відкриття так званих "гуманітарних коридорів". Втім, варіант запропонований Москвою не має нічого спільного з загальноприйнятими у світі поняттями про евакуацію мирного населення із зони бойових дій", - говориться в повідомленні.

Зокрема, режим "припинення вогню" потрібен путінським військам для вивезення українців з Київської області на території Білорусі, а з Сумської і Харківської - на територію Росії. Людей мали відправити на російську територію залізничним та автомобільним транспортом.

Навіщо це потрібно окупантам

В ГУР заявляють, що це створить підстави для легального прибуття на українську територію великого вантажного транспорту держави-агресора.

Так можна приховано вивезти тіла загиблих окупантів та поранених.

А також зробити приховану ротацію особового складу армії-окупанта, який поніс важкі втрати в ході боїв.

Крім того так можна підвезти додаткову техніку, боєприпаси, пальне.

А велике скупчення людей може бути використане як "живий щит".

Також для підвезення додаткової техніки, боєприпасів, пального

У відомстві додали, що на території держави-окупанта українцям не можуть бути забезпечені законні громадянські права та належна допомога. Громадяни піддаватимуться тиску з боку спецслужб та репресивних структур окупанта.

"Подібні акції не мають нічого спільного з реальними гуманітарними заходами. Вони спрямовані лише на подальше розгортання кривавого конфлікту від якого вже загинули тисячі людей. Для українських громадян подібний "коридор" може стати справжнім коридором у пекло", - додали в Головному управлінні розвідки.