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У Львові відновили електропостачання після вчорашніх ракетних ударів

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Львів, Середа 04 травня 2022 13:18
У Львові відновили електропостачання після вчорашніх ракетних ударів Фото: у Львові відновили електропостачання після вчорашніх ракетних ударів (prolviv com)
Автор: Валерія Поліщук

У Львові повністю відновили електропостачання після ракетних ударів минулого вечора. У вівторок три крилаті ракети потрапили в три електростанції у Львові, залишивши на них серйозні пошкодження.

Про це заявив заступник мера міста Сергій Кіраль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Ще дві ракети, які досягли Західної України та Львівської області, були збиті системою ППО. Ще одна ракета влучила в Закарпатську область.

"Були також перебої в роботі наших насосних станцій, які постачають місто водою. Це цікаво, тому що насправді водопостачання не було припинено... і це результат деяких резервних планів щодо забезпечення життєздатності міста, які у нас були до війни", - повідомив заступник мера Львова.

За його словами, дизельні генератори дозволили продовжити подачу води в місті.

"Ми купили дизельні генератори, і ці дизельні генератори вчора допомогли продовжити подачу води не тільки жителям, а й пожежникам, які намагалися загасити пожежу", - сказав Кіраль.

Нагадаємо, ввечері 3 травня російські військові завдали кілька ракетних ударів по Львову. Мер міста Андрій Садовий прокоментував російські атаки і розповів про наслідки.

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