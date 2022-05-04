У Львові відновили електропостачання після вчорашніх ракетних ударів
У Львові повністю відновили електропостачання після ракетних ударів минулого вечора. У вівторок три крилаті ракети потрапили в три електростанції у Львові, залишивши на них серйозні пошкодження.
Про це заявив заступник мера міста Сергій Кіраль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Ще дві ракети, які досягли Західної України та Львівської області, були збиті системою ППО. Ще одна ракета влучила в Закарпатську область.
"Були також перебої в роботі наших насосних станцій, які постачають місто водою. Це цікаво, тому що насправді водопостачання не було припинено... і це результат деяких резервних планів щодо забезпечення життєздатності міста, які у нас були до війни", - повідомив заступник мера Львова.
За його словами, дизельні генератори дозволили продовжити подачу води в місті.
"Ми купили дизельні генератори, і ці дизельні генератори вчора допомогли продовжити подачу води не тільки жителям, а й пожежникам, які намагалися загасити пожежу", - сказав Кіраль.
Нагадаємо, ввечері 3 травня російські військові завдали кілька ракетних ударів по Львову. Мер міста Андрій Садовий прокоментував російські атаки і розповів про наслідки.
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