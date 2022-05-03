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Ракетний удар по Закарпаттю. Пошкоджена залізнична підстанція у курортному Воловці

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Закарпатська область, Вівторок 03 травня 2022 22:50
Ракетний удар по Закарпаттю. Пошкоджена залізнична підстанція у курортному Воловці Фото: Залізнична станція у Воловці (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Обласне керівництво Закарпаття підтвердило удар по інфраструктурі на залізничній станції Воловець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Закарпатської ОДА у Facebook.

Ворожа ракета влучила в підстанцію поруч із вокзалом у Воловці. На місці події працюють рятувальники, інформацію щодо постраждалих уточнюють.

"На об'єктах у радіусі 500 м вибиті вікна, уламки ракети пошкодили автомобілі поблизу. Інформацію щодо жертв уточнюють. До ліквідації наслідків залучені відповідні служби", – йдеться в повідомленні.

Увечері 3 травня РФ завдала серію ракетних ударів по населених пунктах у різних куточках України. Серед постраждалих міст, зокрема, Львів, Долинська та інші.

До слова, на Дніпропетровщині зруйновано залізничну інфраструктуру внаслідок ракетного удару РФ.

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