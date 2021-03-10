ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Закарпатті скасували поїзд між Ужгородом та Львовом

Новость на русском → Закарпатська область, Середа 10 березня 2021 16:56
На Закарпатті скасували поїзд між Ужгородом та Львовом Фото: поїзд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитро Левицький

У Закарпатській області скасували курсування поїзду між Ужгородом та Львовом. Рейс скасували через те, що Закарпаття у "червоній" зоні карантину.

Про це повідомила "Укрзалізниця" у своєму Telegram-каналі.

Курсування поїзда № 821/822 Львів - Ужгород - Львів скасували з 8 березня. Водночас приміські поїзди по Закарпатській області продовжують курсувати згідно з розкладом.

Зазначимо, в Україні діє адаптивний карантин, який передбачає зонування областей за рівнем складності епідемічної ситуації. Області з найгіршою ситуацією потрапляють у "червону" зону карантину. У "червоних" областях забороняється висадка та посадка пасажирів.

Нагадаємо, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях через "червону" зону карантину скасували рух приміських електричок.

Водночас "Укрзалізниця" анонсувала спеціальні залізничні рейси у "червоні" області. В уряді вже напрацювали механізм для таких пасажирських перевезень.

Наприклад, на вихідних УЗ виконала низку спеціальних рейсів, щоб вивезти людей з "червоної" зони карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Укрзалізниця Львів Ужгород поезд Карантин
NEWS
План щодо Донбасу від Німеччини і Франції поки не розголошується, - Арестович
План щодо Донбасу від Німеччини і Франції поки не розголошується, - Арестович
DAILY
Свобода не для всіх. Чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Свобода не для всіх. Чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортах