На Закарпатті скасували поїзд між Ужгородом та Львовом
У Закарпатській області скасували курсування поїзду між Ужгородом та Львовом. Рейс скасували через те, що Закарпаття у "червоній" зоні карантину.
Про це повідомила "Укрзалізниця" у своєму Telegram-каналі.
Курсування поїзда № 821/822 Львів - Ужгород - Львів скасували з 8 березня. Водночас приміські поїзди по Закарпатській області продовжують курсувати згідно з розкладом.
Зазначимо, в Україні діє адаптивний карантин, який передбачає зонування областей за рівнем складності епідемічної ситуації. Області з найгіршою ситуацією потрапляють у "червону" зону карантину. У "червоних" областях забороняється висадка та посадка пасажирів.
Нагадаємо, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях через "червону" зону карантину скасували рух приміських електричок.
Водночас "Укрзалізниця" анонсувала спеціальні залізничні рейси у "червоні" області. В уряді вже напрацювали механізм для таких пасажирських перевезень.
Наприклад, на вихідних УЗ виконала низку спеціальних рейсів, щоб вивезти людей з "червоної" зони карантину.