У МВС розповіли подробиці про можливого нападника в Луцьку

Фото: Антон Геращенко (РБК-Україна)

Нападник назвався ім'ям Максим Плохой

Чоловік, який захопив автобус із заручниками у Луцьку, представився ім'ям Максим Плохой. На даний момент з ним ведуть переговори.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За словами Геращенка, правоохоронці зосереджені на діалозі з нападником.

"Особа, яка захопила заручників, подзвонила о 09:25 до поліції, представилася ім'ям Максим Плохой", - зазначив він.

Він також додав, що в інтернеті є книга "Філософія Злочинця" авторства Максима Плохого. У ній описується перебування автора в місцях ув'язнення та його погляди на життя.

Місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію повідомляють, що нападник, що захопив заручників, є колишнім учасникам АТО. Проте в коментарі РБК-Україна в правоохоронних органах цю інформацію не підтверджують.

Нагадаємо, сьогодні у Луцьку невідомий захопив пасажирський автобус із заручниками; на місці інциденту були чутні постріли, а також відомо, що нападник озброєний і має при собі вибухівку.

РБК-Україна у місцевому обласному управлінні поліції повідомили, що в автобусі знаходяться близько 20 заручників. На даний момент також перевіряється розміщене в інтернеті нібито відеозвернення нападника.