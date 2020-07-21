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У МВС розповіли подробиці про можливого нападника в Луцьку

Луцьк, Вівторок 21 липня 2020 11:43
У МВС розповіли подробиці про можливого нападника в Луцьку
Фото: Антон Геращенко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Нападник назвався ім'ям Максим Плохой

Чоловік, який захопив автобус із заручниками у Луцьку, представився ім'ям Максим Плохой. На даний момент з ним ведуть переговори.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За словами Геращенка, правоохоронці зосереджені на діалозі з нападником.

"Особа, яка захопила заручників, подзвонила о 09:25 до поліції, представилася ім'ям Максим Плохой", - зазначив він.

Він також додав, що в інтернеті є книга "Філософія Злочинця" авторства Максима Плохого. У ній описується перебування автора в місцях ув'язнення та його погляди на життя.

Місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію повідомляють, що нападник, що захопив заручників, є колишнім учасникам АТО. Проте в коментарі РБК-Україна в правоохоронних органах цю інформацію не підтверджують.

Нагадаємо, сьогодні у Луцьку невідомий захопив пасажирський автобус із заручниками; на місці інциденту були чутні постріли, а також відомо, що нападник озброєний і має при собі вибухівку.

РБК-Україна у місцевому обласному управлінні поліції повідомили, що в автобусі знаходяться близько 20 заручників. На даний момент також перевіряється розміщене в інтернеті нібито відеозвернення нападника.

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