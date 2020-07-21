У Луцьку проходить спецоперація через захоплення автобуса

Фото: спецоперація в Луцьку (konkurent.ua)

За попередньою інформацією в автобусі знаходиться близько 10 заручників

Із автобусу з заручниками, на яких у Луцьку невідома особа скоїла напад, чути постріли, особа зловмисника встановлюється. Нападник періодично стріляє зі зброї.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила речниця СБУ у Волинській області Іванна Поліщук.

Наразі встановлюють особу нападника.

"Ті деталі, які можу озвучити на даний момент - так, є дійсно акаунт (в соціальних мережах, - ред.), де висунуті загальні неконкретні вимоги, але чи саме це ця особа, яка захопила автобус, ми наразі стверджувати не можемо", - сказала Поліщук.

Як уточнили в поліції, був захоплений невідомим рейсовий автобус по маршруту Берестечко-Красилівка.

"За попередньою інформацією там знаходиться близько 10 заручників, даний про потерпілих немає. Чітких вимог на даний момент зловмисник не висуває", - сказала Поліщук.

Вона додала, що у Луцьку наразі проходить масштабна спецоперація зі знешкодження ситуації.

На місце події прибули голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко та в. о. Луцького міського голови Григорій Пустовіт.

Нагадаємо, в МВС розповіли подробиці про можливого нападника в Луцьку.

Відзначимо, Володимир Зеленський відреагував на захоплення заручників в автобусі в Луцьку.