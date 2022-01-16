Захоплення заручників у Техасі закінчилося штурмом синагоги, злочинець застрелений

Протистояння тривало понад 10 годин. Саме стільки часу люди утримувалися в будівлі синагоги в Коллівіллі.

Начальник поліції Коллівілля Майкл Міллер повідомив, що всі заручники благополучно звільнені в суботу ввечері, а стрілець мертвий.

Незадовго до того, як губернатор Техасу повідомив, що всі люди звільнені, місцеві журналісти чули звуки вибухів (можливо світлошумових гранат) і пострілів.

Колливилля під час служби. Він заявив, що є братом Аафії Сіддікі, засудженої на 86 років за тероризм. Жінка засуджена за зв'язки з "Аль-Каїдою" і замах на американського військового.