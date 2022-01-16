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Захоплення заручників у Техасі закінчилося штурмом синагоги, злочинець застрелений

Автор: Наталья Скороход

Захоплення заручників у синагозі Техасу закінчився штурмом ФБР. Злочинець, який взяв людей в заручники, був знешкоджений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Протистояння тривало понад 10 годин. Саме стільки часу люди утримувалися в будівлі синагоги в Коллівіллі.

Начальник поліції Коллівілля Майкл Міллер повідомив, що всі заручники благополучно звільнені в суботу ввечері, а стрілець мертвий.

Незадовго до того, як губернатор Техасу повідомив, що всі люди звільнені, місцеві журналісти чули звуки вибухів (можливо світлошумових гранат) і пострілів.

Колливилля під час служби. Він заявив, що є братом Аафії Сіддікі, засудженої на 86 років за тероризм. Жінка засуджена за зв'язки з "Аль-Каїдою" і замах на американського військового.

Нагадаємо, що поліції довелося взяти під контроль всі синагоги в Далласі. Такою була відповідь міста на захоплення людей.

Також повідомлялося, що протистояння в синагозі Техасу закінчилося звільненням заручників. Про це повідомив губернатор.

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