Захоплення заручників у Техасі закінчилося штурмом синагоги, злочинець застрелений

Захоплення заручників у синагозі Техасу закінчився штурмом ФБР. Злочинець, який взяв людей в заручники, був знешкоджений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Протистояння тривало понад 10 годин. Саме стільки часу люди утримувалися в будівлі синагоги в Коллівіллі.
Начальник поліції Коллівілля Майкл Міллер повідомив, що всі заручники благополучно звільнені в суботу ввечері, а стрілець мертвий.
Незадовго до того, як губернатор Техасу повідомив, що всі люди звільнені, місцеві журналісти чули звуки вибухів (можливо світлошумових гранат) і пострілів.
Колливилля під час служби. Він заявив, що є братом Аафії Сіддікі, засудженої на 86 років за тероризм. Жінка засуджена за зв'язки з "Аль-Каїдою" і замах на американського військового.
Нагадаємо, що поліції довелося взяти під контроль всі синагоги в Далласі. Такою була відповідь міста на захоплення людей.
Також повідомлялося, що протистояння в синагозі Техасу закінчилося звільненням заручників. Про це повідомив губернатор.