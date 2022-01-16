Захват заложников в Техасе закончился штурмом синагоги, преступник застрелен

Противостояние с полицией боевика длилось более 10 часов. Именно столько времени люди удерживались в здании синагоги в Колливилле.

Начальник полиции Колливилля Майкл Миллер сообщил, что все заложники благополучно освобождены в субботу вечером, а стрелок мертв.

Незадолго до того, как губернатор Техаса сообщил, что все люди освобождены, местные журналисты слышали звуки взрывов (возможно светошумовых гранат) и выстрелов.

Колливилля во время службы. Он заявил, что является братом Аафии Сиддики, осужденной на 86 лет за терроризм. Женщина осуждена за связи с "Аль-Каидой" и покушение на американского военного.