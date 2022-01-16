Захват заложников в Техасе закончился штурмом синагоги, преступник застрелен

Захват заложников в синагоге Техаса закончился штурмом ФБР. Преступник, взявший людей в заложники, был обезврежен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Противостояние с полицией боевика длилось более 10 часов. Именно столько времени люди удерживались в здании синагоги в Колливилле.
Начальник полиции Колливилля Майкл Миллер сообщил, что все заложники благополучно освобождены в субботу вечером, а стрелок мертв.
Незадолго до того, как губернатор Техаса сообщил, что все люди освобождены, местные журналисты слышали звуки взрывов (возможно светошумовых гранат) и выстрелов.
Колливилля во время службы. Он заявил, что является братом Аафии Сиддики, осужденной на 86 лет за терроризм. Женщина осуждена за связи с "Аль-Каидой" и покушение на американского военного.
Напомним, что полиции пришлось взять под контроль все синагоги в Далласе. Таким был ответ города на захват людей.
Также сообщалось, что противостояние в синагоге Техаса закончилось освобождением заложников. Об этом сообщил губернатор.