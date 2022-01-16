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Захоплення заручників у синагозі Техасу: все закінчилося, люди в безпеці

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США, Неділя 16 січня 2022 06:32
Захоплення заручників у синагозі Техасу: все закінчилося, люди в безпеці Фото: у Техасі звільнені всі заручники з синагоги (twitter.com/JessikaHarkay)
Автор: Наталья Скороход

У Коллівіллі (штат Техас, США) звільнені всі заложники, яких кілька годин утримували в синагозі. Про це повідомила влада штату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

Губернатор Техасу Грег Ебботт повідомив у Twitter, що багатогодинна ситуація із заручниками в синагозі в районі Даллас-Форт-Уерт завершилася і всі заручники були благополучно звільнені. Ця інформація з'явилася на його сторінці в соцмережі приблизно о 21:30 за місцевим часом.

"Молитви почуті. Всі заручники живі й неушкоджені", - йдеться в повідомленні.

Однак ні місцева влада, ані поліція поки що не повідомили, як вдалося вирішити ситуацію.

Як відомо, в Техасі в передмісті Далласа Коллівілле невідомий взяв у заручники відвідувачів синагоги. Він заявив, що у нього є вибухівка, тому правоохоронні органи діяли так, щоб не поставити під загрозу життя невинних людей.

Відомо, що загарбник представився братом Аафії Сіддікі, яка засуджена за тероризм і вимагав її звільнення. Джерела в правоохоронних органах повідомили виданню, що Сіддікі знаходиться в ув'язненні на базі ВПС Карсвелл недалеко від Форт-Уерта. Вона підозрювалася у зв'язках з "Аль-Каїдою" і була визнана винною в нападі й замаху на вбивство американського солдата у 2010 році, її засудили до 86 років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, що у Далласі поліція взяла під контроль всі синагоги. Про це повідомив мер міста.

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