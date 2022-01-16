Захоплення заручників у синагозі Техасу: все закінчилося, люди в безпеці

У Коллівіллі (штат Техас, США) звільнені всі з аложники , яких кілька годин утримували в синагозі. Про це повідомила влада штату.

Губернатор Техасу Грег Ебботт повідомив у Twitter, що багатогодинна ситуація із заручниками в синагозі в районі Даллас-Форт-Уерт завершилася і всі заручники були благополучно звільнені. Ця інформація з'явилася на його сторінці в соцмережі п риблизно о 21:30 за місцевим часом.

"Молитви почуті. Всі заручники живі й неушкоджені", - йдеться в повідомленні.

Однак ні місцева влада, ані поліція поки що не повідомили, як вдалося вирішити ситуацію.

Як відомо, в Техасі в передмісті Далласа Коллівілле невідомий взяв у заручники відвідувачів синагоги. Він заявив, що у нього є вибухівка, тому правоохоронні органи діяли так, щоб не поставити під загрозу життя невинних людей.