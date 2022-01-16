Захоплення заручників у Техасі: всі синагоги в Далласі беруть під охорону

Поліція взяла під контроль всі синагоги в Далласі у відповідь на захоплення заручників в синагозі в приміському Коллівіллі (штат Техас). Про це заявив мер Далласа Ерік Джонсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Далласа в Twitter.

Мер Далласа направляє додаткові патрулі в синагоги Далласа у відповідь на ситуацію із заручниками, що відбувається в Коллівіллі. Він повідомив, що поліція відстежує будь-які загрози, які можуть виникнути.

"В якості запобіжного заходу, Даллас направляє додаткові патрулі до синагог Далласа та інших місць. Поліція працює з Єврейською федерацією та нашими місцевими, державними та федеральними партнерами, щоб відстежувати будь - які проблеми або загрози, пов'язані з ситуацією в Коллівіллі", - йдеться в повідомленні мера міста.

Як відомо, у передмісті Далласа Коллівілле озброєних чоловік захопив заручників у синагозі. Він вимагає звільнити свою сестру Аафії Сіддіккі, яка звинувачується в тероризмі. Злочинець стверджує, що у нього є вибухові пристрої.