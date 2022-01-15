У Техасі захопили заручників у синагозі
В американському штаті Техас невідомий взяв у заручники відвідувачів синагоги. Інцидент стався в місті Коллівілл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Dallas Morning News.
За даними видання, в синагозі Конгрегації Бет Ізраїль проходила ранкова служба. Громада вела трансляцію в Facebook, в ній було чутно, як чоловік кричить на парафіян. Однак після запис була видалена з соцмережі.
Всі жителі найближчого району були евакуйовані, і поліція попросила людей уникати цього району.
Сержант поліції Коллівілля Дара Нельсон сказала, що поки невідомо, скільки людина знаходиться в будівлі і чи озброєний хто-небудь з них.
За її словами, в будівлі ніхто не постраждав.
Представник поліції повідомила, що переговірники встановили контакт з кимось всередині синагоги, хто, на їхню думку, є підозрюваним. Влада не вважає, що існує загроза для населення.
ФБР та Департамент громадської безпеки штату також беруть участь у реагуванні поліції.