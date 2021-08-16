Захоплення Кабула: "Талібан" почав відбирати зброю у мирних жителів  

Після захоплення Кабула (Афганістан) бойовики ісламістського руху "Талібан" почали відбирати зброю у його населення. За заявою талібів, вона більше не знадобиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як заявив офіційний представник "Талібану", жителі Кабула більше не потребують зброї для особистого захисту.

"Ми розуміємо, що люди зберігають зброю для особистої безпеки. Тепер вони можуть відчувати себе в безпеці. Ми тут не для того, щоб завдавати шкоди ні в чому не винним громадянам", - підкреслив він.