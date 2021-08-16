ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Захват Кабула: "Талибан" начал отбирать оружие у мирных жителей  

Новина українською →
Кабул, Понедельник 16 августа 2021 13:24
Захват Кабула: "Талибан" начал отбирать оружие у мирных жителей   Фото: талибы начали разоружение жителей Кабула (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

После захвата Кабула (Афганистан) боевики исламистского движения "Талибан" начали отбирать оружие у его населения. По заявлением талибов, оно больше не понадобится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил официальный представитель "Талибана", жители Кабула больше не нуждаются в оружии для личной защиты.

"Мы понимаем, что люди хранят оружие для личной безопасности. Теперь они могут чувствовать себя в безопасности. Мы здесь не для того, чтобы причинять вред ни в чем не повинным гражданам", - подчеркнул он.

Напомним, накануне талибы без боя заняли Кабул, президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны и признал военное поражение.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Победа талибов, бегство президента и хаос в Кабуле: что происходит в Афганистане".

Читайте РБК-Украина в Google News
Талибан Афганистан Кабул
NEWS
Если выборы будут на этой неделе: какие партии пройдут в Раду
Если выборы будут на этой неделе: какие партии пройдут в Раду
DAILY
Перепады настроения. Кого украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Перепады настроения. Кого украинцы хотят видеть у власти