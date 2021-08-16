Захват Кабула: "Талибан" начал отбирать оружие у мирных жителей
После захвата Кабула (Афганистан) боевики исламистского движения "Талибан" начали отбирать оружие у его населения. По заявлением талибов, оно больше не понадобится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как заявил официальный представитель "Талибана", жители Кабула больше не нуждаются в оружии для личной защиты.
"Мы понимаем, что люди хранят оружие для личной безопасности. Теперь они могут чувствовать себя в безопасности. Мы здесь не для того, чтобы причинять вред ни в чем не повинным гражданам", - подчеркнул он.
Напомним, накануне талибы без боя заняли Кабул, президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны и признал военное поражение.
Подробнее о ситуации читайте в материале "Победа талибов, бегство президента и хаос в Кабуле: что происходит в Афганистане".