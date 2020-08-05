Захоплювача банку в Києві відправили під арешт

Фото: захоплення банку в Києві (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Суд обрав запобіжний захід Карімову

Підозрюваному у захоплення банку в Києві Сухробу Карімову обрали запобіжний захід. Печерський районний суд Києва відправив захоплювача під варту на 2 місяці без права внесення застави.

Про це повідомляє прокуратура міста Києва.

Дії чоловіка було кваліфіковано за статтею "тероризм". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років.

Нагадаємо, 3 липня правоохоронці отримали повідомлення про захоплення відділення "Універсал банку" в столичному бізнес-центрі "Леонардо". Чоловік погрожував підірвати бомбу. Захоплювачем виявився 32-річний громадянин Узбекистану Сухроб Карімов.

Карімова затримали спецпризначенці СБУ через три години після захоплення; в результаті спецоперації ніхто не постраждав.

Як з'ясувалося, Карімов перебував на обліку в психоневрологічній лікарні; Карімову поставили діагноз в 10-річному віці