ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Захоплювача банку в Києві відправили під арешт

Київ, Середа 05 серпня 2020 17:47
Захоплювача банку в Києві відправили під арешт
Фото: захоплення банку в Києві (facebook.com/anton.gerashchenko.7)
Автор: Дмитро Левицький

Суд обрав запобіжний захід Карімову

Підозрюваному у захоплення банку в Києві Сухробу Карімову обрали запобіжний захід. Печерський районний суд Києва відправив захоплювача під варту на 2 місяці без права внесення застави.

Про це повідомляє прокуратура міста Києва.

Дії чоловіка було кваліфіковано за статтею "тероризм". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років.

Нагадаємо, 3 липня правоохоронці отримали повідомлення про захоплення відділення "Універсал банку" в столичному бізнес-центрі "Леонардо". Чоловік погрожував підірвати бомбу. Захоплювачем виявився 32-річний громадянин Узбекистану Сухроб Карімов.

Карімова затримали спецпризначенці СБУ через три години після захоплення; в результаті спецоперації ніхто не постраждав.

Як з'ясувалося, Карімов перебував на обліку в психоневрологічній лікарні; Карімову поставили діагноз в 10-річному віці

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Київбанкизахват заложников
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся