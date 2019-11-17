Захоплені українські кораблі пройшли під Кримським мостом

Захоплені в листопаді 2018 року Російською Федерацією українські військові кораблі пройшли під арками Кримського мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Керчь.ФМ.

Нагадаємо, сьогодні, 17 листопада, російські військові почали буксирування з причалу Керченського морського вокзалу українських військових кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", які в 2018 році були взяті в полон в Керченській протоці.

Напередодні в російських ЗМІ з'явилась інформація про "принципове рішення" Москви повернути захоплені кораблі Україні. Зазначалося, що Україна і Росія домовилися про повернення кораблів до саміту в нормандському форматі. Проте пізніше Міністерство закордонних справ Росії спростувало, що повернення кораблів пов'язане з нормандським самітом і заявило, що Україна може забрати їх у будь-який час.

Пізніше стало відомо, що Україна відправила буксири та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір" за захопленими Россйской Федерацією в Керченській протоці військовими кораблями. Також була інформація, що з портів "Південне", "Чорноморське" і "Одеса" за кораблями вийшли пошуково-рятувальний корабель "Сапфір", буксири "Титан" і "Гайдамака".

Раніше радник президента України Андрій Єрмак заявив, що процес повернення захоплених в Керченській протоці кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" знаходиться на фінальному етапі.