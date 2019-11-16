Процес повернення захоплених РФ кораблів на завершальному етапі, - Єрмак

Фото: Андрій Єрмак (niklife.com.ua)

За його словами, процес повернення малих броньованих катерів вже на завершальному етапі

Процес повернення українських судів, які були захоплені Росією в листопаді 2018 року, на завершальному етапі. Про це заявив радник президента України Андрій Єрмак, передає "Новое время".

"Процес повернення малих броньованих катерів, захоплених у листопаді Росією, вже на завершальному етапі", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, напередодні російське видання "Комерсант" повідомило про "принципове рішення" повернути кораблі Україні. За даними газети, сторони домовилися про передачу кораблів до саміту "нормандської четвірки". У той же час сьогодні МЗС Росії спростувало прив'язку до конкретних дат і заявив, що Київ міг забрати їх у будь-який час.

Пізніше стало відомо, що Україна відправила буксири та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір" за захопленими Росією в Керченській протоці судами. За інформацією видання "Думская", захоплені малі броньовані артилерійські катери ВМС України "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" сьогодні вночі повернуть українській стороні. Повідомляється, що з портів Південного, Чорноморська і Одеси за ними вийшли пошуково-рятувальний корабель "Сапфір", буксири "Титан" і "Гайдамака".