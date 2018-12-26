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"Суд" у Криму залишив під арештом ще п'ятьох українських моряків

Новини » Суспільство    26.12.2018 - 15:30
"Суд" у Криму залишив під арештом ще п'ятьох українських моряків
Фото: захоплені українські кораблі (fsb.ru)

Підконтрольний суд РФ відмовив в апеляції всім 24 українським військовим

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму залишив у СІЗО ще п'ятьох незаконно затриманих Росією українських військових моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Окупований РФ суд залишив під арештом капітана катера "Нікополь" Богдана Небилицю, капітана буксира "Яни Капу" Олега Мельничука, капітана другого рангу з судна "Бердянськ" Дениса Гриценка, матроса з буксира "Яни Капу" Олега Семидоцького і матроса катера "Бердянськ" Юрія Безьязычного.

Таким чином, "суд" у Криму відмовив в апеляції всім 24 українським військовим, захоплених 25 листопада біля берегів анексованого Криму.

Нагадаємо, вчора підконтрольний РФ "Верховний суд" окупованого Криму відмовив у задоволенні апеляційних скарг військовому співробітникові СБУ Андрію Драча, старшому матросу катера "Нікополь" В'ячеславу Зінченку і військовому механіку буксира "Яни Капу" Сергію Чулибі.

Також підконтрольний РФ "Верховний суд" окупованого Криму у вівторок відмовив в апеляційних скаргах морякам Андрію Шевченку і капітану третього рангу Володимиру Лісовому.

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