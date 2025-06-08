Спрятать не удалось: дрон ВСУ проник сквозь "маскировку" и уничтожил технику врага (видео)

Российские оккупанты пытались скрыть автомобильную и инженерную технику в укрытии. Для этого вход россияне завесили пленкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша.
Военные поделились эпизодом боевой работы. На кадрах видно, как украинский FPV-дрон проникает внутрь вражеского укрытия, где оккупанты пытались спрятать свою технику.
Вход в здание был завешен пленкой на нитке, однако это не помешало опытному оператору дрона.
Управляя беспилотником, украинский военный смог направить его точно в щель между маскировкой россиян.
В результате точного удара был поражен инженерный грузовик с краном, который находился внутри.
"Здесь без комментариев. Просто наслаждайтесь", - отметили в бригаде.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки, 7 июня, на фронте произошло более 190 боевых столкновений. Только за день армия РФ потеряла более 1100 солдат, а также самолет и другую технику.
Заметим, что по данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, с начала 2025 года российские потери в войне уже достигли более 200 тысяч солдат.
Заметим, что в целом с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла уже более 995 тысяч своих солдат.
Отметим, что РБК-Украина сообщало, что сегодня, 8 июня в 08:00 Генштаб обновил актуальную информацию о ситуации на фронте Украины.
А также мы писали, что вчера, 7 июня, ВСУ поразили локомотив с колонной вражеской техники.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.