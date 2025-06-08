Спрятать не удалось: дрон ВСУ проник сквозь "маскировку" и уничтожил технику врага (видео)

Потери россиян на фронте

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки, 7 июня, на фронте произошло более 190 боевых столкновений. Только за день армия РФ потеряла более 1100 солдат, а также самолет и другую технику.

Заметим, что по данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, с начала 2025 года российские потери в войне уже достигли более 200 тысяч солдат.

Заметим, что в целом с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла уже более 995 тысяч своих солдат.

Отметим, что РБК-Украина сообщало, что сегодня, 8 июня в 08:00 Генштаб обновил актуальную информацию о ситуации на фронте Украины.

А также мы писали, что вчера, 7 июня, ВСУ поразили локомотив с колонной вражеской техники.

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