На фронте было более 190 столкновений: карта боев за 7 июня

На фронте за минувшие сутки, 7 июня, произошло 193 боевых столкновений. Враг ведет наступательные действия на нескольких направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.

Вчера враг нанес три ракетных удара по позициям украинских войск и населенным пунктам, использовав четыре ракеты. Также было зафиксировано 92 авиаудара, во время которых сброшено 168 управляемых авиабомб. Кроме того, противник совершил 6035 обстрелов, в том числе 89 - с применением реактивных систем залпового огня, и привлек 3066 дронов-камикадзе для нанесения ударов.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава и техники, пять артиллерийских систем и одну станцию РЭБ российских оккупантов.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении агрессор трижды штурмовал позиции наших защитников вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Западного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки состоялась одна атака оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и Белогоровка.

На Северском направлении в течение дня враг совершил одно наступление на позиции наших подразделений возле Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано 11 боевых столкновений в районах Часового Яра, Маркового и в направлении Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку Торецка и в сторону Дилиевки и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Мирное, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Новосергиевка, Удачное, Котлино, Новониколаевка, Ореховое, Котляровка, Богдановка, Новоукраинка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 25 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Багатир, Веселое, Бурлацкое и Вольное Поле.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник совершил четыре попытки продвинуться вперед вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили вражескую атаку в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг трижды безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 31 атаку российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 34 авиационных ударов с применением 62 управляемых бомб, а также совершил 196 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.