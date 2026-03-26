Захват Венгрией наличных для Украины создает риски для евро, - ЕЦБ

В Европейском центральном банке (ЕЦБ) предупредили, что захват Венгрией авто с наличными на пути из Австрии в Украину рискует подорвать доверие к евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По данным издания, НБУ поднял вопрос захвата валюты в Венгрии перед ЕЦБ после того, как Венгрия в этом месяце остановила транспортные средства и конфисковали 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард "разделяет оценку НБУ и четко подчеркнула риски, которые эта ситуация создает для статуса евро как международной валюты", сказал представитель финучреждения, добавив, что Лагард поднимет этот вопрос непосредственно с властями в Будапеште и Брюсселе.

Для ЕЦБ этот эпизод касается чувствительного вопроса: доверие к евро как глобальной валюте зависит также от бесперебойного функционирования финансовой инфраструктуры и правовой определенности во всех государствах-членах.

Связывая инцидент со статусом евро на международной арене, ЕЦБ представляет его как системную проблему для блока.

Что предшествовало

Напомним, 5 марта венгерские силовики остановили колонну автомобилей "Ощадбанка", которая везла из Вены в Украину золото, а также десятки миллионов долларов и евро. Венгерская сторона заблокировала средства, сославшись на подозрение в "отмывании денег".

Впоследствии стало известно, что во время рейда венгерские правоохранители повредили бронированные автомобили банка, а часть золотых слитков исчезла. Украинская сторона обвинила силовиков Венгрии в некомпетентности и умышленной порче имущества.