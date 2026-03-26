Захват Венгрией наличных для Украины создает риски для евро, - ЕЦБ

11:24 26.03.2026 Чт
Как захват авто Ощадбанка влияет на доверие к евро?
aimg Константин Широкун
Захват Венгрией наличных для Украины создает риски для евро, - ЕЦБ

В Европейском центральном банке (ЕЦБ) предупредили, что захват Венгрией авто с наличными на пути из Австрии в Украину рискует подорвать доверие к евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Читайте также: Шантаж Украины вышел боком. ЕС заморозил миллиарды для Венгрии, - СМИ

По данным издания, НБУ поднял вопрос захвата валюты в Венгрии перед ЕЦБ после того, как Венгрия в этом месяце остановила транспортные средства и конфисковали 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард "разделяет оценку НБУ и четко подчеркнула риски, которые эта ситуация создает для статуса евро как международной валюты", сказал представитель финучреждения, добавив, что Лагард поднимет этот вопрос непосредственно с властями в Будапеште и Брюсселе.

Для ЕЦБ этот эпизод касается чувствительного вопроса: доверие к евро как глобальной валюте зависит также от бесперебойного функционирования финансовой инфраструктуры и правовой определенности во всех государствах-членах.

Связывая инцидент со статусом евро на международной арене, ЕЦБ представляет его как системную проблему для блока.

Что предшествовало

Напомним, 5 марта венгерские силовики остановили колонну автомобилей "Ощадбанка", которая везла из Вены в Украину золото, а также десятки миллионов долларов и евро. Венгерская сторона заблокировала средства, сославшись на подозрение в "отмывании денег".

Впоследствии стало известно, что во время рейда венгерские правоохранители повредили бронированные автомобили банка, а часть золотых слитков исчезла. Украинская сторона обвинила силовиков Венгрии в некомпетентности и умышленной порче имущества.

Кроме того, по данным The Guardian, к задержанным могли применить принудительные инъекции неизвестного препарата, похожего на "сыворотку правды", чтобы заставить их давать показания. У одного из пострадавших после этого случился приступ гипертонии, и он потерял сознание.

Впоследствии председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион заявил, что банк приостановил ввоз наличной валюты после инцидента с задержанием украинских инкассаторов в Венгрии.

Ресторан в Харькове атаковали "Шахедом", есть пострадавший
Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН