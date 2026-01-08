Китай отреагировал на захват США российского танкера в Атлантике

В Пекине прокомментировали действия США по задержанию танкера под российским флагом в Атлантическом океане. МИД страны заявил, что этот инцидент "противоречит нормам международного права".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, опубликованное Global Times .

Позиция Пекина

По словам официальной представительницы МИД КНР, захват Соединенными Штатами судна под флагом РФ "является серьезным нарушением действующих международных норм".

"Захват США танкера под российским флагом в Атлантике представляет собой серьезное нарушение международного права", - отметила Мао Нин.

Контекст происшествия

Задержание судна в Атлантическом океане произошло на фоне усиления контроля США за соблюдением санкций против российского энергетического сектора. Вашингтон продолжает внедрять меры, направленные на ограничение морского экспорта энергоносителей из РФ.

В частности, ранее Дональд Трамп выразил поддержку законопроекту, предусматривающему введение 500% пошлин для государств, закупающих российскую нефть, газ или уран.