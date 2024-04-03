Для защиты Харькова и других городов нужны системы Patriot, - Зеленский

"Только за этот март российские террористы применили против Украины более 400 ракет разных типов, более 600 "Шахедов" и более 3 тысяч управляемых авиабомб. Разные города и села Украины страдают от этого террора, и особенно жестоко Россия бьет по прифронтовым территориям и пограничным общинам" , - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что многомиллионный Харьков с первых дней полномасштабной войны подвергается атакам.

"Это ежедневные издевательства и боль, ежедневные потери в городе. Разрушена критическая инфраструктура, ежедневные разрушения обычных жилых домов", - добавил глава государства.

Президент заявил, что этого можно избежать благодаря современным системам противовоздушной обороны. В частности, американский ЗРК Patriot мог бы защитить Харьков от атак россиян.

"Patriot в руках украинцев доказали, что все формы российского террора могут проиграть. И это нужно - нужно для нашего Харькова и всех других городов и общин, чья жизнь сейчас под российскими ударами", - подчеркнул Зеленский.