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Для защиты Харькова и других городов нужны системы Patriot, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия за март 2024 года выпустила по Украине более 400 ракет и 600 "Шахедов". Страдает от российских атак Харьков, для его защиты нужны системы Patriot.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

"Только за этот март российские террористы применили против Украины более 400 ракет разных типов, более 600 "Шахедов" и более 3 тысяч управляемых авиабомб. Разные города и села Украины страдают от этого террора, и особенно жестоко Россия бьет по прифронтовым территориям и пограничным общинам" , - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что многомиллионный Харьков с первых дней полномасштабной войны подвергается атакам.

"Это ежедневные издевательства и боль, ежедневные потери в городе. Разрушена критическая инфраструктура, ежедневные разрушения обычных жилых домов", - добавил глава государства.

Президент заявил, что этого можно избежать благодаря современным системам противовоздушной обороны. В частности, американский ЗРК Patriot мог бы защитить Харьков от атак россиян.

"Patriot в руках украинцев доказали, что все формы российского террора могут проиграть. И это нужно - нужно для нашего Харькова и всех других городов и общин, чья жизнь сейчас под российскими ударами", - подчеркнул Зеленский.

 

 

Удар по Харькову новыми бомбами РФ

Напомним, 27 марта армия РФ впервые нанесла удар по Харькову с помощью управляемого боеприпаса большого калибра. Речь идет о бомбе УМПБ Д-30 СН, изготовленной на базе ФАБ-250.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что новые управляемые боеприпасы РФ могут долетать до любого района Харькова. По его мнению, эти снаряды сбивать можно, но это вопрос к военным.

Что известно о бомбах УМПБ, которыми Россия ударила по Харькову - в материале РБК-Украина.

Также подробнее о том, почему Россия забрасывает Харьков бомбами и означает ли это подготовку к наступлению 0 узнайте в нашем материале.

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