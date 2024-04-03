Для защиты Харькова и других городов нужны системы Patriot, - Зеленский

Россия за март 2024 года выпустила по Украине более 400 ракет и 600 "Шахедов". Страдает от российских атак Харьков, для его защиты нужны системы Patriot.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.
"Только за этот март российские террористы применили против Украины более 400 ракет разных типов, более 600 "Шахедов" и более 3 тысяч управляемых авиабомб. Разные города и села Украины страдают от этого террора, и особенно жестоко Россия бьет по прифронтовым территориям и пограничным общинам" , - отметил он.
Зеленский подчеркнул, что многомиллионный Харьков с первых дней полномасштабной войны подвергается атакам.
"Это ежедневные издевательства и боль, ежедневные потери в городе. Разрушена критическая инфраструктура, ежедневные разрушения обычных жилых домов", - добавил глава государства.
Президент заявил, что этого можно избежать благодаря современным системам противовоздушной обороны. В частности, американский ЗРК Patriot мог бы защитить Харьков от атак россиян.
"Patriot в руках украинцев доказали, что все формы российского террора могут проиграть. И это нужно - нужно для нашего Харькова и всех других городов и общин, чья жизнь сейчас под российскими ударами", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, 27 марта армия РФ впервые нанесла удар по Харькову с помощью управляемого боеприпаса большого калибра. Речь идет о бомбе УМПБ Д-30 СН, изготовленной на базе ФАБ-250.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что новые управляемые боеприпасы РФ могут долетать до любого района Харькова. По его мнению, эти снаряды сбивать можно, но это вопрос к военным.
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