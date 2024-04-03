Для захисту Харкова та інших міст потрібні системи Patriot, - Зеленський

"Тільки за цей березень російські терористи застосували проти України понад 400 ракет різних типів, понад 600 "Шахедів" і понад 3 тисячі керованих авіабомб. Різні міста і села України потерпають від цього терору, і особливо жорстоко Росія бʼє по прифронтових територіях та прикордонних громадах", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що багатомільйонний Харків з перших днів повномасштабної війни зазнає ударів.

"Це щоденні знущання і біль, щоденні втрати у місті. Зруйнована критична інфраструктура, щодня руйнування звичайних житлових будинків", - додав глава держави.

Президент заявив, що цього можна уникнути завдяки сучасним системам протиповітряної оборони. Зокрема, американський ЗРК Patriot міг би захистити Харків від атак росіян.

"Patriot в руках українців довели, що всі форми російського терору можуть програти. І це потрібно - потрібно для нашого Харкова та всіх інших міст і громад, чиє життя зараз під російськими ударами", - підкреслив Зеленський.