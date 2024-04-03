Для захисту Харкова та інших міст потрібні системи Patriot, - Зеленський

Росія за березень 2024 року випустила по Україні понад 400 ракет та 600 "Шахедів". Потерпає від російських атак Харків, для його захисту потрібні системи Patriot.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.
"Тільки за цей березень російські терористи застосували проти України понад 400 ракет різних типів, понад 600 "Шахедів" і понад 3 тисячі керованих авіабомб. Різні міста і села України потерпають від цього терору, і особливо жорстоко Росія бʼє по прифронтових територіях та прикордонних громадах", - зазначив він.
Зеленський наголосив, що багатомільйонний Харків з перших днів повномасштабної війни зазнає ударів.
"Це щоденні знущання і біль, щоденні втрати у місті. Зруйнована критична інфраструктура, щодня руйнування звичайних житлових будинків", - додав глава держави.
Президент заявив, що цього можна уникнути завдяки сучасним системам протиповітряної оборони. Зокрема, американський ЗРК Patriot міг би захистити Харків від атак росіян.
"Patriot в руках українців довели, що всі форми російського терору можуть програти. І це потрібно - потрібно для нашого Харкова та всіх інших міст і громад, чиє життя зараз під російськими ударами", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, 27 березня армія РФ вперше завдала удару по Харкову за допомогою керованого боєприпасу великого калібру. Йдеться про бомбу УМПБ Д-30 СН, яка виготовлена на базі ФАБ-250.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що нові керовані боєприпаси РФ можуть долітати до будь-якого району Харкова. На його думку, ці снаряди збивати можна, але це питання до військових.
Що відомо про бомби УМПБ, якими Росія вдарила по Харкову - у матеріалі РБК-Україна.
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