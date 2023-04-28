"Защитить детей от террора". Кулеба после циничной атаки РФ напомнил о F-16 для Украины

Он отметил, что ракетные атаки, в том числе сегодняшняя, в результате которой погиб двухлетний ребенок, являются ответом России на все мирные инициативы.

Глава МИД подчеркнул, что современные самолеты F-16 помогут защитить украинских детей от ракетного террора.

"Путь к миру - изгнать Россию из Украины. Путь к миру - вооружить Украину F-16 и защитить детей от российского террора", - отметил он.

Напомним, в ночь на 28 апреля Россия выпустила по Украине 23 ракеты, силы ПВО сбили 21 вражескую цель.

Одна из российских ракет попала в многоэтажку в Умани. По состоянию на 10:00 известно о 10 погибших и 18 раненых.

Также россияне нанесли ракетный удар по Днепру, в результате атаки погиб ребенок и его мама.

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