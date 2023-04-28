"Захистити дітей від терору". Кулеба після цинічної атаки РФ нагадав про F-16 для України

Він зазначив, що ракетні атаки, зокрема сьогоднішня, внаслідок якої загинула дворічна дитина, є відповіддю Росії на всі мирні ініціативи.

Глава МЗС наголосив, що сучасні літаки F-16 допоможуть захисти українських дітей від ракетного терору.

"Шлях до миру - вигнати Росію з України. Шлях до миру - озброїти Україну F-16 і захистити дітей від російського терору", - зазначив він.

Нагадаємо, в ніч на 28 квітня Росія випустила по Україні 23 ракети, сили ППО збили 21 ворожу ціль.

Одна з російських ракет влучила у багатоповерхівку в Умані. Станом на 10:00 відомо про 10 загиблих та 18 поранених.

Також росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок атаки загинула дитина та її мама.

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