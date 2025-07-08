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Защитить детей от Путина: в Бундестаге представили бюджета с расходами на оборону Германии

Германия, Вторник 08 июля 2025 14:53
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Защитить детей от Путина: в Бундестаге представили бюджета с расходами на оборону Германии Фото: Ларс Клингбайль (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Увеличение военных расходов Германии необходимо для устранения угрозы со стороны России Владимира Путина и предотвращения войны для немецких детей.

Об этом заявил министр финансов Ларс Клингбайль сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Представляя свой финансовый план на 2025 год, Клингбайль заявил депутатам Бундестага, что "европейский мир находится под угрозой" и что вооруженные силы бундесвера остро нуждаются в инвестициях после того, как в последние десятилетия они были "парализованы бюджетными сокращениями".

"Я знаю, как трудно многим людям смириться с тем, что война вернулась в Европу", - сказал Клингбайль, подтвердив приверженность Германии оказанию помощи Украине в защите от российского вторжения.

"Но наша собственная сила является предпосылкой для того, чтобы мы смогли вернуться к подлинному миру в Европе, где границы не могут быть изменены силой", - добавил он. "Мы хотим, чтобы ни один ребенок в нашей стране никогда не пережил войну, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы добиться этого".

Расходы на оборону

Придя к власти в начале мая, правящая коалиция Германии под руководством консервативного канцлера Фридриха Мерца запустила финансируемые за счет долга программы расходов на оборону и инфраструктуру стоимостью в сотни миллиардов евро, что положило конец многолетней политике жесткой экономии.

Мерц заявил, что главным приоритетом его правительства является преобразование вооруженных сил страны в самую сильную обычную армию Европы, и взял на себя обязательство по достижению новой цели НАТО - расходовать 5% валового внутреннего продукта на оборону.

Проект бюджета

В то же время Мерц и Клингбайль - социал-демократ, который также является вице-канцлером - подчеркнули необходимость консолидации в других частях бюджета, надеясь, что рост инвестиций будет способствовать росту и увеличению налоговых поступлений.

Финансовый план этого года, реализация которого была отложена из-за состоявшихся в феврале общенациональных выборов, включает чистые новые заимствования в размере чуть менее 82 млрд евро.
Защитить детей от Путина: в Бундестаге представили бюджета с расходами на оборону Германии

Хотя это все еще намного ниже рекорда в более чем 215 млрд евро, зафиксированного в 2021 году во время пандемии COVID-19, в ближайшие годы эта сумма будет неуклонно расти и достигнет 126 млрд евро в 2029 году, согласно среднесрочному финансовому плану Клингбайля.

Потребности в дополнительных заимствованиях побудили Финансовое агентство Германии, которое управляет долгом федерального правительства, увеличить запланированную эмиссию примерно на одну пятую в третьем квартале по сравнению с планом, опубликованным в декабре, почти до 120 млрд евро.

В ближайшие недели у законодателей, отвечающих за бюджет, будет возможность внести изменения в финансовый план этого года, прежде чем он будет вынесен на окончательное голосование в Бундестаге в середине сентября.

Бюджет на следующий год должен быть одобрен кабинетом министров в конце этого месяца и направлен в парламент в августе.

Напомним, министр обороны Борис Писториус заявил в июне, что Германии необходимо будет увеличить свои вооруженные силы на 60 тысяч солдат, или примерно на треть. Правительство надеется, что поможет новая инициатива добровольной военной службы, которая должна вступить в силу в 2026 году.

Германия рассматривает возможность закупки до 2500 боевых бронированных машин и до 1000 боевых танков в рамках совместных европейских усилий по созданию новых бригад НАТО для сдерживания России.

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