Захистити дітей від Путіна: у Бундестазі представили бюджет із витратами на оборону Німеччини

Збільшення військових витрат Німеччини необхідне для усунення загрози з боку Росії Володимира Путіна і запобігання війни для німецьких дітей.

Про це заявив міністр фінансів Ларс Клінгбайль повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Представляючи свій фінансовий план на 2025 рік, Клінгбайль заявив депутатам Бундестагу, що "європейський світ перебуває під загрозою" і що збройні сили Бундесверу гостро потребують інвестицій після того, як останніми десятиліттями вони були "паралізовані бюджетними скороченнями".

"Я знаю, як важко багатьом людям змиритися з тим, що війна повернулася в Європу", - сказав Клінгбайль, підтвердивши прихильність Німеччини наданню допомоги Україні в захисті від російського вторгнення.

"Але наша власна сила є передумовою для того, щоб ми змогли повернутися до справжнього миру в Європі, де кордони не можуть бути змінені силою", - додав він. "Ми хочемо, щоб жодна дитина в нашій країні ніколи не пережила війну, і ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб домогтися цього".

Витрати на оборону

Прийшовши до влади на початку травня, правляча коаліція Німеччини під керівництвом консервативного канцлера Фрідріха Мерца запустила фінансовані коштом боргу програми витрат на оборону та інфраструктуру вартістю в сотні мільярдів євро, що поклало край багаторічній політиці жорсткої економії.

Мерц заявив, що головним пріоритетом його уряду є перетворення збройних сил країни на найсильнішу звичайну армію Європи, і взяв на себе зобов'язання щодо досягнення нової мети НАТО - витрачати 5% валового внутрішнього продукту на оборону.

Проєкт бюджету

Водночас Мерц і Клінгбайль - соціал-демократ, який також є віце-канцлером - наголосили на необхідності консолідації в інших частинах бюджету, сподіваючись, що зростання інвестицій сприятиме зростанню і збільшенню податкових надходжень.

Фінансовий план цього року, реалізацію якого було відкладено через загальнонаціональні вибори, що відбулися в лютому, передбачає чисті нові запозичення в розмірі трохи менше 82 млрд євро.



Хоча це все ще набагато нижче за рекорд у понад 215 млрд євро, зафіксований 2021 року під час пандемії COVID-19, найближчими роками ця сума неухильно зростатиме і сягне 126 млрд євро 2029 року, згідно із середньостроковим фінансовим планом Клінгбайля.

Потреби в додаткових запозиченнях спонукали Фінансове агентство Німеччини, яке управляє боргом федерального уряду, збільшити заплановану емісію приблизно на одну п'яту в третьому кварталі, як порівняти з планом, опублікованим у грудні, майже до 120 млрд євро.

Найближчими тижнями у законодавців, які відповідають за бюджет, буде можливість внести зміни у фінансовий план цього року, перш ніж його буде винесено на остаточне голосування в Бундестазі в середині вересня.

Бюджет на наступний рік має бути схвалений кабінетом міністрів наприкінці цього місяця і направлений до парламенту в серпні.