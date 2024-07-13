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Как школам подать заявку на изучение "Защиты Украины" по-новому: инструкция

Украина, Суббота 13 июля 2024 10:30
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Как школам подать заявку на изучение "Защиты Украины" по-новому: инструкция Как школам подать заявку на преподавание "Защиты Украины" (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Изучение обновленного предмета "Защита Украины" будет проходить в специально сформированных средах. Учебное заведение может подать заявку, чтобы этот центр сформировали именно на его базе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіторію".

Как подать заявку на формирование среды

Для начала следует понимать, что получение школьного образования обеспечивают община и области, являющиеся основателями школ и профтехов. Они должны сформировать сеть среды в школах, посоветовавшись с директорами.

Области в свою очередь принимают решение о создании среды в профтехах и колледжах, а также специализированных школах.

Необходимо также заблаговременно позаботиться и о транспорте в центр обучения, поскольку во многих общинах может возникнуть такая потребность. То есть, нужно организовать школьные автобусные маршруты и соответствующее расписание занятий.

Следующим шагом нужно выбрать помещение. В положении о распределении средств требуется формировать среду на базе школ, которые войдут в перспективную сеть академических лицеев.

Это должны продумать представители общин. В целом среда для обучения можно обустроить в любом помещении, где достаточно пространства для обучения.

После этого необходимо посчитать, сколько детей можно разместить в помещении одновременно и создать смету.

Документы и смету следует подать на утверждение ОВА. Там рассматривают ваше заявление и все необходимые условия для создания среды.

После этого идет утверждение, а средства делят между общинами. Теперь община теперь распоряжается этими деньгами и должна закупить необходимое оборудование.

Обустроить среду за счет субвенции общины должны до 1 октября 2024 года.

Как школам подать заявку на изучение &quot;Защиты Украины&quot; по-новому: инструкция

Предоставление медицинской помощи также входит в план уроков "Защита Украины" (фото: Getty Images)

Что изменится на уроках "Защиты Украины"

Основные обновления предмета:

  • учителя, которые преподают "Защиту Украины", получат полную ставку. Эта дисциплина не будет дополнительной нагрузкой и будет занимать 100% рабочего времени профильных педагогов.
  • некоторые модули будут преподавать сотрудники военных вузов и других специализированных учебных заведений
  • программа "Защиты Украины" единая, нет стандартного и профильного уровня. Посреди модулей для исследования, в частности, такие: домедицинская помощь с элементами тактической медицины, военные технологии, связь на поле боя, базовые знания по топографии и тактике.
  • обновленная программа является гибкой. То есть, если определенные темы детям понравились больше, они могут изучать их подробнее, а школа - создать дополнительные курсы.
  • переход от уроков к тренингу. Это означает, что уроки за месяц накапливаются (8 академических часов), а затем ученики приезжают в центр и учатся там целый день с перерывами.
  • предмет преподают одинаково и для мальчиков, и для девочек без разделения на полы

Раньше мы рассказывали, где в Украине школы начнут учебный год в августе.

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