Защита прав военных и их семей. В Украине запустили официальную почту для обращений

Как подать обращение по защите прав военных

Уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Кобылинская (Решетилова) рассказала, что отныне военные и члены их семей могут направлять обращения на официальный электронный адрес.

Она напомнила, что в первые месяцы работы такие обращения принимали "по разным каналам коммуникаций", что позволило:

решить наиболее острые вопросы;

выявить наиболее распространенные проблемы;

наладить взаимодействие для их преодоления.

"Сейчас мы переходим на официальный канал приема обращений от военных и их родных", - отметила Кобылинская.

Для того чтобы направить обращение на рассмотрение уполномоченного президента, необходимо:

составить письменное (печатное или от руки) заявление (на имя уполномоченного) с подробным описанием сути обращения;

приложить исчерпывающий перечень документов, подтверждающих обращение;

отправить заявление и сопроводительные документы на официальный электронный ящик: zpv@apu.gov.ua;

оставить email и номер мобильного телефона для обратной связи.

В завершение украинцам сообщили, что переходный период для обработки обращений, которые ранее поступали на мессенджеры, продлится до 7 апреля 2025 года.