В Украине запустили инициативу по защите прав военных: что предусматривает

В Украине создали Центральное управление защиты прав военнослужащих, которое будет отвечать за рассмотрение обращений и жалоб бойцов ВСУ и расследовать возможные нарушения.

Об этом сказано в заявлении Министерства обороны Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Центральное управление защиты прав военнослужащих подчиняется Минобороны.

"Реализация этой инициативы предполагает комплексный подход к защите прав воинов и членов их семей, включая реагирование на конкретные жалобы, анализ конкретных ситуаций, выезд на места нарушений, проведение проверок и последующие меры по восстановлению прав", - рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Основные нарушения, которые будет рассматривать Центральное управление, включают:

обеспечение военнослужащих;

право на отпуск;

недопущение злоупотребления правами командиров;

неоказание/недостаточное оказание медицинской помощи;

социальные гарантии;

нарушение гендерного равенства.

По его словам, у Минобороны есть горячая линия и инструменты для мониторинга соцсетей, где военные пишут о нарушении своих прав. Теперь же появились силы и средства быстрого реагирования на такие сигналы.

"Если проведенная по моему приказу проверка установит состав преступления по поводу нарушения прав военнослужащих, соответствующее обращение будет немедленно направляться к правоохранителям", - добавил Умеров.