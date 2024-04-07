В Украине запустили инициативу по защите прав военных: что предусматривает
В Украине создали Центральное управление защиты прав военнослужащих, которое будет отвечать за рассмотрение обращений и жалоб бойцов ВСУ и расследовать возможные нарушения.
Об этом сказано в заявлении Министерства обороны Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Центральное управление защиты прав военнослужащих подчиняется Минобороны.
"Реализация этой инициативы предполагает комплексный подход к защите прав воинов и членов их семей, включая реагирование на конкретные жалобы, анализ конкретных ситуаций, выезд на места нарушений, проведение проверок и последующие меры по восстановлению прав", - рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров.
Основные нарушения, которые будет рассматривать Центральное управление, включают:
- обеспечение военнослужащих;
- право на отпуск;
- недопущение злоупотребления правами командиров;
- неоказание/недостаточное оказание медицинской помощи;
- социальные гарантии;
- нарушение гендерного равенства.
По его словам, у Минобороны есть горячая линия и инструменты для мониторинга соцсетей, где военные пишут о нарушении своих прав. Теперь же появились силы и средства быстрого реагирования на такие сигналы.
"Если проведенная по моему приказу проверка установит состав преступления по поводу нарушения прав военнослужащих, соответствующее обращение будет немедленно направляться к правоохранителям", - добавил Умеров.
Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что статус и удостоверение участника боевых действий предусматривает ряд льгот для военных, защищающих Украину во время войны.
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