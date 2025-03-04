Право на достоинство. Как семьи пропавших на фронте военных ищут родных и борются за правду

Война в Украине разделила тысячи семей, где родственники военных, пропавших без вести, сталкиваются с болью ожидания и бюрократическими трудностями: отсутствием информации, задержками выплат и сложностями с документами. О том, как семьи ищут своих близких, что делать в случае отказа в выплатах и как заставить систему работать – в материале РБК-Украина.

"Мой муж исчез, а ответов нет"

Катерина Жемаркина до сих пор помнит последний разговор с мужем. 5 октября 2023 года Сергей Косец позвонил ей с передовой. "Завтра важный день. Держись, любимая. Все будет хорошо", – сказал он. Но звонка вечером, как обещал, уже не было.

На следующий день сослуживцы сообщили ей, что Сергей погиб, но его тело эвакуировать не смогли. Она ждала официального подтверждения, но 7 октября получила извещение: "Пропал без вести".

Катерина начала самостоятельно разыскивать детали. Побратимы говорили разное: одни говорили, что нашли только бронежилет и каску, другие – что видели его тяжелораненым в блиндаже, но не смогли эвакуировать из-за приказа командования. Время шло, а ответов не было.

"Я не могу понять: почему тогда нельзя было его спасти? Почему я должна сама выбивать информацию?", – спрашивает Катерина.

Ее запросы в воинскую часть остались без конкретных ответов. ТЦК не предоставил объяснений относительно обстоятельств исчезновения, а полиция не спешила открывать уголовное производство.

По закону, в первые 15 суток исчезновения бойца начинается служебное расследование, после чего военный официально признается пропавшим без вести. Далее ТЦК сообщает об этом семье, добавляет солдата в реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах и начинает поиски.

"Командование воинских частей обязано оперативно информировать семьи об исчезновении военнослужащих, а также проводить служебные расследования. Семьи имеют право требовать доступа к результатам расследований, обращаться в военную прокуратуру и правозащитные организации, если информацию скрывают", – объясняет РБК-Украина юрист Наталья Шмарко.

Часто семьи сами начинают искать информацию о пропавших родных, потому что официальные органы не дают никаких данных (фото: Getty Images)

Согласно действующим приказам, воинские части должны оперативно информировать территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Это нужно, чтобы семьи получали денежное обеспечение и могли рассчитывать на поддержку государства. Кроме того, во многих частях создали горячие линии для коммуникации с родными, которые, по словам жен пропавших, часто не работают.

"Мы понимаем, насколько важно, чтобы семьи военных имели доступ к информации. Именно поэтому в воинских частях созданы горячие линии", – объясняет начальник Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ Александр Кутков.

Он добавляет, что сейчас украинские поисковые группы, созданные Центральным управлением, ищут пропавших военных на деоккупированных территориях в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областях. На временно оккупированных территориях поиски не проводятся, потому что нет гарантий безопасности от России.

Однако Генеральный штаб ВСУ и Координационный штаб постоянно работают над тем, чтобы найти пропавших военных, договориться об их эвакуации или возвращении с оккупированных территорий. Сведения о пропавших передаются через официальные каналы российской стороне, чтобы их поисковые группы могли проводить поиск, отметил Кутков в комментарии для РБК-Украина.

"Меня просто отфутболивают"

Муж Инны Невгад, Виктор, ушел добровольцем на войну в первый день полномасштабного вторжения. Он прошел через несколько воинских частей и в сентябре 2024 года был отправлен на боевое задание. 17 сентября он написал последнее сообщение: "Завтра важная миссия. Если не выхожу на связь – не волнуйся". С тех пор он не отвечал.

20 сентября Инна получила официальное извещение, что Виктор пропал без вести на территории России. Она обратилась в полицию, СБУ, ГУР, Красный Крест, но ответ был один: "Он в реестре пропавших без вести. Ждите".

"Я уже не считаю, сколько раз писала запросы и звонила. Меня просто отфутболивают. Я только получаю формальные отписки. Если бы не поддержка других семей, я не знала бы, что делать", – говорит Инна.

Родственники обращаются в "Красный Крест" и другие организации и нередко не получают ответов (фото: Getty Images)

Она нашла объединение семей "Всегда первые 82 ОДШБр", которые тоже ищут своих близких, и они вместе добиваются ответа. "Мы сами должны искать всю возможную информацию о наших родных. Полиция меняет следователей, военная часть отвечает общими фразами. Это бесконечный круг", – добавляет она.

Жена другого пропавшего военного, Катерина Жемакина, рассказывает, что трижды подавала ДНК своего мужа, потому что ее постоянно теряли: "Начнем с того, что даже ДНК мы сдали с третьей попытки. Неоднократно писала жалобы, звонила им, но все жалобы и личные обращения полиция игнорирует".

Большинство информации о военнослужащих находится под грифом ограничения доступа, поэтому непосредственно воинские части могут отказать в предоставлении информации.

Впрочем, после открытия уголовного производства семьи имеют право обращаться к следователям относительно движения по делу. И уже в случае, если их игнорируют, могут обращаться с жалобами к высшему руководству. Андрей Тетюрко, юрист правозащитного центра для военнослужащих "Принцип" объясняет, что розыском занимается именно Национальная полиция, поэтому это их компетенция.

Финансовый тупик

Согласно официальной политике, даже после того, как военный признан пропавшим без вести, его семья продолжает получать финансовую поддержку. Это включает пенсии, компенсации за боевые действия, льготы на оплату жилья (до 50%), бесплатный проезд в транспорте и право на получение земельного участка для застройки.

Также важным аспектом является помощь в строительстве жилья. Все эти меры направлены на обеспечение достойных условий для семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

После признания военного умершим, семья имеет право на единовременную выплату в размере до 15 миллионов гривен. Выплаты не прекращаются даже после признания лица умершим, пока не будут найдены останки или захоронения.

Важно, что для получения этих пособий семья должна обращаться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. В случае задержки или отказа в выплатах можно обращаться в правоохранительные органы, которые обязаны обеспечить надлежащую юридическую поддержку.

Трудности при поиске инфомрации о пропавших и при оформлении льгот могут поджидать на каждом этапе (фото: Getty Images)

Оформление пенсии для сына Катерины Жемакиной должно было бы быть простой процедурой, но каждый шаг превращается в бюрократический квест. "Обратилась в Пенсионный фонд, службу по делам детей и ЦПАУ, чтобы оформить статус "ребенок войны" для сына. В ответ – отказ. Говорят, не слышали о таком", – рассказывает Катерина.

Женщина не имеет никакой информации о доступных программах помощи или социальных правах. От государственных учреждений – молчание. "При каждом обращении возникают трудности. То они "не слышали", то "не знают", то покажите им норму закона", – говорит она.

Государство выплачивает только пенсию по потере кормильца. От воинской части поступает денежное обеспечение, и хотя задержек не было, этого недостаточно.

У Инны Невгад другая ситуация, пенсия для ее двух детей поступает – 9 тысяч гривен в месяц. А вот с денежным обеспечением и боевыми выплатами мужа – сложнее. Документы в воинской части были зарегистрированы еще в октябре, но выплат пришлось ждать четыре месяца. "Постоянно напоминала в финансовом отделе, обращалась на горячую линию Министерства обороны. Только 16 января получила выплаты за период с сентября", – рассказывает Инна.

Выплаты денежного обеспечения семьям пропавших без вести военных предусмотрены законом, но на практике за них часто приходится бороться. Если выплаты задерживаются или не поступают, стоит действовать поэтапно.

Юрист из "Юридической сотни" Наталья Шмарко объясняет, что прежде всего следует обратиться в финансовый отдел воинской части, где служил военнослужащий, и требовать объяснений относительно задержки. Если это не дает результата, следует подавать официальные обращения в Министерство обороны Украины или обращаться в правозащитные организации, которые могут помочь в решении вопроса.

Если проблему не решают в воинской части или Министерстве обороны, можно обжаловать бездействие через суд или подавать адвокатский запрос, чтобы затребовать необходимые документы.

Юристы советуют обжаловать бездействие через соответствующие органы (фото: Getty Images)

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Несмотря на существующие нормативно-правовые механизмы, семьи пропавших без вести продолжают сталкиваться с трудностями при получении надлежащей поддержки.

Борьба за информацию и финансовую помощь заставляет близких обращаться в государственные учреждения, а также в правозащитные организации. Четкость процедур, прозрачность расследований и оперативность действий – ключевые условия, при которых можно обеспечить необходимую поддержку семьям, страдающим от последствий войны.