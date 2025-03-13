ua en ru
Чт, 13 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Защита прав военных и их семей. В Украине запустили официальную почту для обращений

Четверг 13 марта 2025 11:52
UA EN RU
Защита прав военных и их семей. В Украине запустили официальную почту для обращений В Украине создали почту для обращений по защите прав военных (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украине заработала официальная почта для обращений по защите прав военнослужащих. Ею могут воспользоваться как военные, так и члены их семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как подать обращение по защите прав военных

Уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Кобылинская (Решетилова) рассказала, что отныне военные и члены их семей могут направлять обращения на официальный электронный адрес.

Она напомнила, что в первые месяцы работы такие обращения принимали "по разным каналам коммуникаций", что позволило:

  • решить наиболее острые вопросы;
  • выявить наиболее распространенные проблемы;
  • наладить взаимодействие для их преодоления.

"Сейчас мы переходим на официальный канал приема обращений от военных и их родных", - отметила Кобылинская.

Для того чтобы направить обращение на рассмотрение уполномоченного президента, необходимо:

  • составить письменное (печатное или от руки) заявление (на имя уполномоченного) с подробным описанием сути обращения;
  • приложить исчерпывающий перечень документов, подтверждающих обращение;
  • отправить заявление и сопроводительные документы на официальный электронный ящик: zpv@apu.gov.ua;
  • оставить email и номер мобильного телефона для обратной связи.

В завершение украинцам сообщили, что переходный период для обработки обращений, которые ранее поступали на мессенджеры, продлится до 7 апреля 2025 года.

Напомним, в апреле 2024 года в Украине создали Центральное управление защиты прав военнослужащих - для рассмотрения обращений и жалоб бойцов ВСУ и расследования возможных нарушений.

Между тем указ о назначении Ольги Кобылинской (Решетиловой) уполномоченной президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Владимир Зеленский подписал в конце декабря 2024 года.

Читайте также, как семьи пропавших на фронте военных ищут родных и борются за правду.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента Война в Украине Ветеран Военный
NEWS
Россияне, вероятно, казнили по меньшей мере 5 украинских пленных, - омбудсмен
Россияне, вероятно, казнили по меньшей мере 5 украинских пленных, - омбудсмен
DAILY
Психолог 3 ОШБр Анна Денисова: За классными штурмами кроется невыразимая боль и потеря здоровья
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Психолог 3 ОШБр Анна Денисова: За классными штурмами кроется невыразимая боль и потеря здоровья