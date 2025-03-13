Защита прав военных и их семей. В Украине запустили официальную почту для обращений
В Украине заработала официальная почта для обращений по защите прав военнослужащих. Ею могут воспользоваться как военные, так и члены их семей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Как подать обращение по защите прав военных
Уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Кобылинская (Решетилова) рассказала, что отныне военные и члены их семей могут направлять обращения на официальный электронный адрес.
Она напомнила, что в первые месяцы работы такие обращения принимали "по разным каналам коммуникаций", что позволило:
- решить наиболее острые вопросы;
- выявить наиболее распространенные проблемы;
- наладить взаимодействие для их преодоления.
"Сейчас мы переходим на официальный канал приема обращений от военных и их родных", - отметила Кобылинская.
Для того чтобы направить обращение на рассмотрение уполномоченного президента, необходимо:
- составить письменное (печатное или от руки) заявление (на имя уполномоченного) с подробным описанием сути обращения;
- приложить исчерпывающий перечень документов, подтверждающих обращение;
- отправить заявление и сопроводительные документы на официальный электронный ящик: zpv@apu.gov.ua;
- оставить email и номер мобильного телефона для обратной связи.
В завершение украинцам сообщили, что переходный период для обработки обращений, которые ранее поступали на мессенджеры, продлится до 7 апреля 2025 года.
Напомним, в апреле 2024 года в Украине создали Центральное управление защиты прав военнослужащих - для рассмотрения обращений и жалоб бойцов ВСУ и расследования возможных нарушений.
Между тем указ о назначении Ольги Кобылинской (Решетиловой) уполномоченной президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Владимир Зеленский подписал в конце декабря 2024 года.
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