Захист прав військових та їхніх сімей. В Україні запустили офіційну пошту для звернень

В Україні запрацювала офіційна пошта для звернень щодо захисту прав військовослужбовців. Нею можуть скористатись як військові, так і члени їхніх родин.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як подати звернення щодо захисту прав військових

Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Кобилинська (Решетилова) розповіла, що відтепер військові та члени їхніх родин можуть направляти звернення на офіційну електронну адресу.

Вона нагадала, що в перші місяці роботи такі звернення приймали "різними каналами комунікацій", що дало змогу:

розв'язати найбільш гострі питання;

виявити найбільш поширені проблеми;

налагодити взаємодію для їх подолання.

"Зараз ми переходимо на офіційний канал прийому звернень від військових та їхніх рідних", - зауважила Кобилинська.

Для того, щоб скерувати звернення на розгляд уповноваженої президента, необхідно:

скласти письмову (друковану або від руки) заяву (на ім'я уповноваженої) з детальним описом суті звернення;

додати вичерпний перелік документів, які підтверджують звернення;

надіслати заяву та супровідні документи на офіційну електронну скриньку: zpv@apu.gov.ua;

залишити email і номер мобільного телефону для зворотного зв'язку.

Насамкінець українцям повідомили, що перехідний період для опрацювання звернень, які раніше надходили на месенджери, триватиме до 7 квітня 2025 року.