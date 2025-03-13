Захист прав військових та їхніх сімей. В Україні запустили офіційну пошту для звернень
В Україні запрацювала офіційна пошта для звернень щодо захисту прав військовослужбовців. Нею можуть скористатись як військові, так і члени їхніх родин.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу президента.
Як подати звернення щодо захисту прав військових
Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Кобилинська (Решетилова) розповіла, що відтепер військові та члени їхніх родин можуть направляти звернення на офіційну електронну адресу.
Вона нагадала, що в перші місяці роботи такі звернення приймали "різними каналами комунікацій", що дало змогу:
- розв'язати найбільш гострі питання;
- виявити найбільш поширені проблеми;
- налагодити взаємодію для їх подолання.
"Зараз ми переходимо на офіційний канал прийому звернень від військових та їхніх рідних", - зауважила Кобилинська.
Для того, щоб скерувати звернення на розгляд уповноваженої президента, необхідно:
- скласти письмову (друковану або від руки) заяву (на ім'я уповноваженої) з детальним описом суті звернення;
- додати вичерпний перелік документів, які підтверджують звернення;
- надіслати заяву та супровідні документи на офіційну електронну скриньку: zpv@apu.gov.ua;
- залишити email і номер мобільного телефону для зворотного зв'язку.
Насамкінець українцям повідомили, що перехідний період для опрацювання звернень, які раніше надходили на месенджери, триватиме до 7 квітня 2025 року.
Нагадаємо, у квітні 2024 року в Україні створили Центральне управління захисту прав військовослужбовців - задля розгляду звернень і скарг бійців ЗСУ та розслідування можливих порушень.
Тим часом указ щодо призначення Ольги Кобилинської (Решетилової) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Володимир Зеленський підписав наприкінці грудня 2024 року.
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