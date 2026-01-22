Норвегия передала Украине крупную партию ракет для систем ПВО NASAMS
Норвегия недавно передала Украине значительное количество ракет для системы противовоздушной обороны NASAMS, чтобы обеспечить защиту страны от постоянных атак РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Норвегии.
"По программе Нансена на гражданскую и военную поддержку Украины в 2026 году было выделено 85 млрд норвежских крон. Мы будем продолжать поддерживать Украину в борьбе, с которой она сталкивается", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
Отмечается, что системы противовоздушной обороны NASAMS были переданы Украине рядом стран, включая Соединенные Штаты, Канаду и Литву. Система доказала свою высокую эффективность против российских ракет. Как владелец системы, Норвегия недавно поставила Украине значительное количество ракет противовоздушной обороны.
"Благодаря сотрудничеству с Соединенными Штатами и другими странами, Норвегия быстро поставила Украине ракеты противовоздушной обороны на критическом этапе, чтобы системы NASAMS могли продолжать защищать граждан Украины от смертельных авиаударов", - отметил министр обороны Норвегии Торе Сандвик.
Что известно о NASAMS
NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) - это мобильная зенитно-ракетная система, которая была построена на основе сотрудничества норвежской оборонной компании Kongsberg Defense & Aerospace и американского концерна Raytheon.
Первое поколение разработки появилось в 1998-м, а новейшая версия (NASAMS III) увидела свет уже в 2019 году. Система способна уничтожать самолеты, вертолеты, а также ракеты, в том числе "Искандер" и "Точка-У".
Ранее сообщалось, что "Укроборонпром" и норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) договорились об интеграции отечественных систем противовоздушной обороны в инфраструктуру NASAMS.
Также в прошлом году в Украине открылся офис норвежской компании Kongsberg Defence and Aerospace, производящей системы ПВО NASAMS.