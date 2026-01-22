ua en ru
Норвегия передала Украине крупную партию ракет для систем ПВО NASAMS

Четверг 22 января 2026 14:58
Норвегия передала Украине крупную партию ракет для систем ПВО NASAMS Фото: Норвегия передала Украине партию ракет для систем ПВО NASAMS (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Норвегия недавно передала Украине значительное количество ракет для системы противовоздушной обороны NASAMS, чтобы обеспечить защиту страны от постоянных атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Норвегии.

"По программе Нансена на гражданскую и военную поддержку Украины в 2026 году было выделено 85 млрд норвежских крон. Мы будем продолжать поддерживать Украину в борьбе, с которой она сталкивается", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Отмечается, что системы противовоздушной обороны NASAMS были переданы Украине рядом стран, включая Соединенные Штаты, Канаду и Литву. Система доказала свою высокую эффективность против российских ракет. Как владелец системы, Норвегия недавно поставила Украине значительное количество ракет противовоздушной обороны.

"Благодаря сотрудничеству с Соединенными Штатами и другими странами, Норвегия быстро поставила Украине ракеты противовоздушной обороны на критическом этапе, чтобы системы NASAMS могли продолжать защищать граждан Украины от смертельных авиаударов", - отметил министр обороны Норвегии Торе Сандвик.

Что известно о NASAMS

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) - это мобильная зенитно-ракетная система, которая была построена на основе сотрудничества норвежской оборонной компании Kongsberg Defense & Aerospace и американского концерна Raytheon.

Первое поколение разработки появилось в 1998-м, а новейшая версия (NASAMS III) увидела свет уже в 2019 году. Система способна уничтожать самолеты, вертолеты, а также ракеты, в том числе "Искандер" и "Точка-У".

Ранее сообщалось, что "Укроборонпром" и норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) договорились об интеграции отечественных систем противовоздушной обороны в инфраструктуру NASAMS.

Также в прошлом году в Украине открылся офис норвежской компании Kongsberg Defence and Aerospace, производящей системы ПВО NASAMS.

