Защита Ермака о деле "Династия": надеемся, его закроют

19:23 12.05.2026 Вт
2 мин
Адвокат Ермака назвал свои ожидания от судебного процесса
Иван Носальский
Защита Ермака о деле "Династия": надеемся, его закроют Фото: Андрей Ермак и его адвокат Юрий Фомин (РБК-Украина)
Адвокат бывшего руководителя ОП Андрея Ермака надеется, что громкое дело против его клиента закроют.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом Юрий Фомин заявил во время судебного заседания.

Ермак отказался преждевременно комментировать вопрос о том, сможет ли он внести залог в размере 180 млн гривен в случае, если его все же назначит суд.

По этому вопросу высказался и адвокат бывшего руководителя ОП.

"Мы надеемся, что такого решения суда не будет. Потому что мы слышали, какие финансовые возможности (у Ермака - ред.). Мы (рассчитываем - ред.) на безусловное оправдание. В этой стадии еще рано, но мы надеемся, что это дело будет закрыто как таковое, в котором не будет состава преступления в действиях Андрея Борисовича", - подчеркнул Фомин.

Он назвал неприемлемым тот факт, что некоторые лица делают свои анализы и выводы насчет причастности к преступлениям тех или иных людей.

В чем подозревают Ермака

Напомним, о подозрении бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку сообщили вчера, 11 мая.

По версии правоохранителей, Ермак, вероятно, является участником схемы, в рамках которой на строительстве элитной недвижимости под Киевом "отмывали" деньги.

В расследовании также фигурируют бывший вице-премьер Алексей Чернышов и бизнесмен Тимур Миндич, который ранее сбежал за границу.

НАБУ и САП выяснили, что Ермак, Чернышов и Миндич организовали строительство элитного городка "Династия" в селе Козин под Киевом. Для этого они, по версии следствия, использовали деньги, полученные незаконным путем.

