Защита детских больниц - не эскалация. Польша призвала разрешить ВСУ бить по аэродромам РФ

Он напомнил, что министры иностранных дел Евросоюза впервые собрались после российского варварского ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Как отметил Сикорский, в связи с этим он призвал своих коллег снять ограничения для Украины на использование дальнобойных ракет, чтобы предотвратить подобные атаки россиян в будущем. Это можно сделать при помощи ударов по российским стратегическим бомбардировщикам и аэродромам.

"Я считаю, что это, безусловно, будет являться самообороной, которая разрешена международным правом. Защита детских онкологических больниц - это не эскалация", - подчеркнул глава польского МИД.