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Батарея Patriot, боеприпасы к HIMARS и NASAMS: что вошло в новый пакет помощи от США

Четверг 11 июля 2024 21:14
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Батарея Patriot, боеприпасы к HIMARS и NASAMS: что вошло в новый пакет помощи от США Фото: президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Туда вошло ПВО Patriot и боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Как рассказали в администрации Байдена, ориентировочная стоимость пакета пособия составляет 225 миллионов долларов. Этот пакет предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее потребностей: системы противовоздушной обороны и перехватчики, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковые вооружения.

Что вошло в помощь:

  • одна батарея Patriot;
  • боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
  • зенитные ракеты Stinger;
  • боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • оборудование и ракеты с оптической отслеживанием и проводной наводкой (TOW), запускаемые из трубы, и ракеты с проводной наводкой;
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • боеприпасы для стрелкового оружия;
  • боеприпасы для взрыва; да
  • запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Помощь Украине от США

Вчера, 10 июля, на открытии саммита НАТО в Вашингтоне Байден объявил о передаче Украине дополнительной системы Patriot и анонсировал другое вооружение.

В частности, позже стало известно, что кроме Patriot и SAMP-T партнеры намерены предоставить Украине десятки тактических систем противовоздушной обороны.

Предыдущий пакет помощи от США был объявлен 3 июля.

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