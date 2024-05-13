Защита в Чехии: какие документы необходимы для продления статуса в МВД

В Чехии идет второй этап продления временной защиты для украинцев – визит в отделение МВД для вклеивания визы. В этом году некоторые правила изменились.
Какие документы необходимо иметь при посещении отделения и что следует учесть беженцам, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
Первый этап продления временной защиты в Чехии длился с 8 января по 15 марта 2024 года. Тогда нужно было пройти онлайн-регистрацию и записаться для визита в отделение МВД. Украинцы, которые успели это сделать, получили продление временной защиты до 30 сентября 2024 года.
Вклеивание визовой наклейки во время посещения отделения МВД продлит временную защиту до 31 марта 2025 года.
С собой следует взять следующие документы:
Для каждого члена домохозяйства нужно предоставить отдельное подтверждение проживания – как для взрослых, так и для детей.
Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)
Детям до 15 лет не обязательно присутствовать при продлении защиты. Для такого ребенка в отделение МВД нужно взять:
В отделение МВД также рекомендуется прийти немного раньше, чтобы получить номер в электронной очереди.
Напомним, мы писали, на какой период можно уехать из Чехии со временной защитой. Выезд длительное время может повлиять на некоторые сферы пребывания в Чешской Республике.
Также мы рассказывали, как украинцы смогут перейти на специальный тип проживания в Чехии. Одним из условий будет экономическая независимость.
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