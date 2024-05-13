Защита в Чехии: какие документы необходимы для продления статуса в МВД

Какие документы нужно предъявить в отделении МВД

Первый этап продления временной защиты в Чехии длился с 8 января по 15 марта 2024 года. Тогда нужно было пройти онлайн-регистрацию и записаться для визита в отделение МВД. Украинцы, которые успели это сделать, получили продление временной защиты до 30 сентября 2024 года.

Вклеивание визовой наклейки во время посещения отделения МВД продлит временную защиту до 31 марта 2025 года.

С собой следует взять следующие документы:

действительный загранпаспорт, если есть, или другой документ, удостоверяющий личность;

подтверждение о наличии жилья. Это может быть подтверждение о проживании (potvrdenie o zaistenie ubytování), подписанное собственником или уполномоченным пользователем квартиры/недвижимости (для физических лиц и юридических лиц заполняются различные формуляры);

письменное подтверждение о наличии жилья (doklad (potvrdenie) o подготовке) – подпись владельца квартиры/недвижимости или уполномоченного лица, которое распоряжается этим жильем должно быть официально заверенным;

договор аренды или субаренды: заверенная подпись не требуется. В МВД рекомендуют подать заверенную копию договора, так как предоставленные документы будут прикреплены к делу;

если подтверждение подписано не собственником недвижимости, необходимо предоставить документ, подтверждающий связь между собственником недвижимости и лицом, подписавшим подтверждение (это может быть доверенность от собственника или заверенная копия договора);

подтверждение проживания не нужно, если человек живет в государственном гуманитарном жилье.

Для каждого члена домохозяйства нужно предоставить отдельное подтверждение проживания – как для взрослых, так и для детей.

Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)

Какие документы необходимы для продления защиты детей до 15 лет

Детям до 15 лет не обязательно присутствовать при продлении защиты. Для такого ребенка в отделение МВД нужно взять:

документы, уполномочивающие представлять ребенка в возрасте до 15 лет (свидетельство о рождении, загранпаспорт родителя с данными ребенка, афидевит (собственноручное удостоверение) в отделении органа социально-правовой защиты детей (OSPOD);

если дети до 15 лет не будут присутствовать лично во время визита в отделение, следует взять с собой фотографию паспортного формата, сделанную недавно.

В отделение МВД также рекомендуется прийти немного раньше, чтобы получить номер в электронной очереди.