Захист у Чехії: які документи необхідні для продовження статусу в МВС

У Чехії триває другий етап продовження тимчасового захисту для українців – візит до відділення МВС для вклеювання візи. У цьому році деякі правила змінилися.
Які документи необхідно мати при відвідуванні відділення та що варто врахувати біженцям, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
Перший етап продовження тимчасового захисту у Чехії тривав з 8 січня до 15 березня 2024 року. Тоді треба було пройти онлайн-реєстрацію та записатися для візиту до відділення МВС. Ті українці, які встигли це зробити, отримали продовження тимчасового захисту до 30 вересня 2024 року.
Вклеювання візової наклейки під час відвідування відділення МВС продовжить тимчасовий захист до 31 березня 2025 року.
Із собою слід взяти такі документи:
Для кожного члена домогосподарства треба надати окреме підтвердження про проживання – як для дорослих, так і для дітей.
Фото: Українські біженці у Чехії (gettyimages.com)
Дітям до 15 років не обов'язково бути присутніми при продовженні захисту. Для такої дитини до відділення МВС потрібно взяти:
До відділення МВС також рекомендується прийти трохи раніше, щоб отримати номер в електронній черзі.
Нагадаємо, ми писали, на який період можна виїхати з Чехії з тимчасовим захистом. Виїзд на тривалий час може вплинути на деякі сфери перебування у Чеській Республіці.
Також ми розповідали, як українці зможуть перейти на спеціальний тип проживання у Чехії. Однією з умов буде економічна незалежність.
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