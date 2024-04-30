На какой период можно выехать из Чехии со временной защитой: объяснение

Временная защита в Чехии не ограничивает украинцев в поездках за пределы страны. Но выезд на длительное время может повлиять на некоторые сферы пребывания в Чешской Республике.

На какой период украинским беженцам можно выезжать из Чехии, РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу чешского МВД "Naši Ukrajinci".

Как поясняют в ведомстве, временная защита не отменяется, если человек выезжает из страны.

"Цель временной защиты – предоставить вам безопасное убежище на территории Чешской Республики, но долгосрочные путешествия могут повлиять на другие сферы вашего пребывания в стране", – предупреждают в МВД Чехии.

Если человек со временной защитой поедет на период более 10 дней, он может потерять право на государственное гуманитарное жилье (если не сообщит об этом лицу, предоставляющему это жилье).

Получение гуманитарной помощи или доступность места в школе, которую посещает ребенок, также связано с пребыванием беженца в Чехии.

"Вы также должны быть застрахованы в Чехии. Приостановить медицинское страхование можно только на период длительного отсутствия – минимум 6 месяцев. Если вы не будете оплачивать медицинское страхование, у вас будет накапливаться долг перед страховой компанией", – отмечают в ведомстве.

В то же время с чешской временной защитой можно находиться в других странах Шенгена не более 90 дней в течение 180 дней.

"Если вы находитесь в других странах, нужно помнить, что временная защита закончится, если вы получите в другой стране временную или международную защиту, или визу на пребывание дольше 90 дней", – обращают внимание в чешском МВД.

Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)

Исключение составляют некоторые визы:

канадские визы W1, выданные до 10 февраля 2023 года;

канадские визы V1;

визы США – Uniting for Ukraine (USA ''Paroled'');

''Visitor'' визы Великобритании на срок до 6 месяцев.

Путешествовать можно только при наличии действительного загранпаспорта.

"С действительной визовой наклейкой временной защиты, на которой указано количество въездов MULT, вы можете без проблем пересекать внешнюю границу Шенгенской зоны, например в Украину. Если у вас есть только справка о продлении временной защиты или штамп в паспорте, проверьте условия въезда в страну, через которую вы намерены вернуться в Шенген", – предупреждают украинцев.

В МВД рекомендуют не выезжать за пределы Шенгенской зоны без действующей визовой наклейки.