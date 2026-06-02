RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Защита будет, но не у всех: что ждет украинских мужчин в ЕС

18:58 02.06.2026 Вт
2 мин
Потеряют ли статус те, кто уже выехал в Европу?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в ЕС хотят предоставлять защиту не всем мужчинам (Getty Images)

Евросоюз планирует продлить временную защиту для украинских беженцев после марта 2027 года. Однако для некоторых мужчин могут ввести ограничения.

Об этом заявила представительница Еврокомиссии Коринна Улльрих, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Читайте также: Польша поддерживает изменения по защите украинских мужчин в ЕС, - СМИ

Сейчас в Совете ЕС продолжаются дискуссии о возможной адаптации правил для украинцев, которые будут искать убежища в будущем. В частности, рассматривается возможность введения ограничений для мужчин мобилизационного возраста, однако окончательных выводов по этому поводу еще нет.

В то же время в Еврокомиссии отметили, что вероятные новые правила не затронут тех украинцев, которые уже получили статус временной защиты.

"Когда мы говорим о будущих прибытиях, то речь идет не о продлении статуса для тех, кто уже находится под защитой, а именно о новых заявителях", - пояснила Улльрих.

Таким образом, по данным Евростата, более 1,5 миллиона украинских мужчин-беженцев, которые уже находятся в странах ЕС, не потеряют свой статус.

Стоит отметить, по состоянию на сегодня механизмом временной защиты в Евросоюзе пользуются 4,33 миллиона переселенцев из Украины.

Наибольшее количество беженцев пока приняли Германия (28,7%), Польша (22,3%) и Чехия (9%). В то же время по соотношению количества украинцев к местному населению наибольшая нагрузка ложится на Чехию, Польшу, Словакию и Кипр.

Напомним, в Евросоюзе считают противоречивым то, что часть украинцев мобилизационного возраста после выезда получает временную защиту в европейских странах автоматически.

Отметим, впервые с начала полномасштабной войны в Украине зафиксировали положительную динамику пересечения границы украинцами. В частности, за первые четыре месяца этого года в страну въехало на 17 тысяч человек больше, чем выехало.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЕврокомиссияЕвросоюз