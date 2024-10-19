Армия РФ запустила по Украине дроны-камикадзе "Шахед": где угроза ударов
Российский агрессор запустил в направлении Украины дроны типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога из-за риска ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Около 20:00 были зафиксированы пуски "Шахедов" из Ейска (Ростовская область), Приморско-Ахтарска (Краснодарский край), Чауды (Крым) и Халино (Курский район).
Позже вражеские дроны начали входить в воздушное пространство Сумской, Запорожской и Одесской областей.
По состоянию на 23:21 военные сообщили о движении БпЛА в центре Винницкой области курсом на Хмельницкую область, а также о движении дронов на севере Винницкой в направлении Черкасской области.
Также были замечены БпЛА в Кировоградской области, курс - западный на Черкасскую область.
Дроны движутся в центре Полтавской области в направлении Миргорода, а также на севере Полтавской области в направлении юга.
Кроме того, замечены "Шахеды" в Сумской области, движутся курсом на юг и в районе Сум.
К тому же, беспилотники обнаружены в Черниговской области, движутся курсом в Киевскую область в направлении столицы.
В 23:37 была объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы атак ударных БПЛА.
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Военные зафиксировали движение "Шахедов" в Винницкой области курсом на запад, один из них находится в районе Винницы.
Дроны на границе Хмельницкой и Винницкой областей, остальные в центре и юге, курсом северо-западным.
Беспилотники на севере Черкасской области, курсом юго-западным.
Также БпЛА на востоке Киевской области и в окрестностях Киева, курс юго-западный.
Кроме того, дроны-камикадзе на юге Черниговщины, курсом на запад.
"Шахеды" в Сумской области, курсом на Полтавскую область.
БпЛА в Полтавской области, движутся курсом на юг.
Дроны в Одесской области, движутся курсом на запад.
Также сообщается об угрозе применения ударных БпЛА для Харьковской, Житомирской, Тернопольской, а также Ивано-Франковской областей.
В 0:12 военные сообщили о приближении беспилотников к Тернополю.
Обновлено 0:26
Военные сообщают о движении "Шахедов" в Одесской области в районе Затоки курсом северо-западным.
Также дроны в Сумской и Полтавской областях, движутся курсом на юг.
Кроме того, беспилотники в Черниговской и Киевской областях, движутся северо-западным курсом.
"Шахеды" в Житомирской области на юге и в районе Житомира, движутся курсом на запад.
Сообщается угрозу применения ударных БпЛА для Львовской и Ровенской областей.
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Военные сообщают о приближении ударного дрона ко Львову.
Сейчас карта воздушных тревог Украины выглядит так:
Обстрелы Украины
Вечером в субботу, 19 октября, военные агрессора обстреляли Запорожье управляемыми авиабомбами.
В результате обстрела повреждены дома в городе, также ранения получили 10 человек.
Кроме того, террористы второй раз за день ударили баллистической ракетой по Кривому Рогу.
На фронте за день зафиксированы 138 боевых столкновений с врагом. Наиболее сложная ситуация в Донецкой области.
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