Удар баллистикой по Кривому Рогу: пострадали более десяти человек
В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу, нанесенного врагом поздно вечером 19 октября, пострадали более десяти граждан. В городе продолжаются аварийно-спасательные работы.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram .
По его словам, по состоянию на сейчас уже известно о 13 пострадавших в городе после вражеских ракетных ударов с использованием баллистики.
Вилкул добавил, что один человек сейчас находится в операционной.
"Аварийно-спасательная операция продолжается", - рассказал руководитель Совета обороны Кривого Рога.
В сети показали кадры последствий
Местное издание "Свої. Кривий Ріг" обнародовало фото, на которых показан сгоревший автомобиль после вражеского ракетного обстрела, поврежденный магазин и один из пострадавших с ранением ноги от обломков.
Ракетный удар по Кривому Рогу
Напомним, в субботу 19 октября поздно вечером российские террористы дважды нанесли удары по Кривому Рогу баллистики.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявлял, что в городе в результате вражеских ракетных ударов горел автомобиль, но пламя уже погасили.
Впоследствии стало известно, что в Кривом Роге были начаты аварийно-спасательные работы, и в городе были повреждены жилые дома.
Также жителей пострадавших домов призывали обращаться в штаб помощи людям (в Долгинцевском исполкоме по адресу Днепровское шоссе №11).
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