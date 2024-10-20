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Удар баллистикой по Кривому Рогу: пострадали более десяти человек

Кривой Рог, Воскресенье 20 октября 2024 01:51
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Удар баллистикой по Кривому Рогу: пострадали более десяти человек Иллюстративное фото: в Кривом Роге из-за ракетных обстрелов пострадали 13 человек (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу, нанесенного врагом поздно вечером 19 октября, пострадали более десяти граждан. В городе продолжаются аварийно-спасательные работы.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram .

По его словам, по состоянию на сейчас уже известно о 13 пострадавших в городе после вражеских ракетных ударов с использованием баллистики.

Вилкул добавил, что один человек сейчас находится в операционной.

"Аварийно-спасательная операция продолжается", - рассказал руководитель Совета обороны Кривого Рога.

В сети показали кадры последствий

Местное издание "Свої. Кривий Ріг" обнародовало фото, на которых показан сгоревший автомобиль после вражеского ракетного обстрела, поврежденный магазин и один из пострадавших с ранением ноги от обломков.

Ракетный удар по Кривому Рогу

Напомним, в субботу 19 октября поздно вечером российские террористы дважды нанесли удары по Кривому Рогу баллистики.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявлял, что в городе в результате вражеских ракетных ударов горел автомобиль, но пламя уже погасили.

Впоследствии стало известно, что в Кривом Роге были начаты аварийно-спасательные работы, и в городе были повреждены жилые дома.

Также жителей пострадавших домов призывали обращаться в штаб помощи людям (в Долгинцевском исполкоме по адресу Днепровское шоссе №11).

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Кривой Рог Ракетный удар
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